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"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:27+0300
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2025-07-07T08:27+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность <…> Это то, что есть на самом деле”, — подчеркнул он.По словам политика, в большей степени виноват в этом мэр Киева Виталий Кличко, а также локальные парламентарии. Соскин отметил, что украинцы уже смирились с таким положением дел и готовы терпеть.Так, благодаря работе Кличко Киев превратится в город-подземелье, так как жители на фоне обстрелов вынуждены прятаться в метро, резюмировал Соскин.
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украина, всу
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
Соскин: слабость ПВО Украины говорит о крахе государства
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала
.
“Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность <…> Это то, что есть на самом деле”, — подчеркнул он.
По словам политика, в большей степени виноват в этом мэр Киева Виталий Кличко, а также локальные парламентарии. Соскин отметил, что украинцы уже смирились с таким положением дел и готовы терпеть.
Так, благодаря работе Кличко Киев превратится в город-подземелье, так как жители на фоне обстрелов вынуждены прятаться в метро, резюмировал Соскин.
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