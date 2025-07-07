https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231201.html

"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ

"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:27+0300

2025-07-07T08:27+0300

2025-07-07T08:27+0300

политика

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность <…> Это то, что есть на самом деле”, — подчеркнул он.По словам политика, в большей степени виноват в этом мэр Киева Виталий Кличко, а также локальные парламентарии. Соскин отметил, что украинцы уже смирились с таким положением дел и готовы терпеть.Так, благодаря работе Кличко Киев превратится в город-подземелье, так как жители на фоне обстрелов вынуждены прятаться в метро, резюмировал Соскин.

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