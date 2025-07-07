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"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:27+0300
2025-07-07T08:27+0300
политика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность &lt;…&gt; Это то, что есть на самом деле”, — подчеркнул он.По словам политика, в большей степени виноват в этом мэр Киева Виталий Кличко, а также локальные парламентарии. Соскин отметил, что украинцы уже смирились с таким положением дел и готовы терпеть.Так, благодаря работе Кличко Киев превратится в город-подземелье, так как жители на фоне обстрелов вынуждены прятаться в метро, резюмировал Соскин.
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
08:27 07.07.2025
 
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины

Соскин: слабость ПВО Украины говорит о крахе государства

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Неспособность Украины ответить на ракетные обстрелы свидетельствует о катастрофическом положении дел в государстве. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
“Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность <…> Это то, что есть на самом деле”, — подчеркнул он.
По словам политика, в большей степени виноват в этом мэр Киева Виталий Кличко, а также локальные парламентарии. Соскин отметил, что украинцы уже смирились с таким положением дел и готовы терпеть.
Так, благодаря работе Кличко Киев превратится в город-подземелье, так как жители на фоне обстрелов вынуждены прятаться в метро, резюмировал Соскин.
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