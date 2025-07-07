https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231890.html

Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России

Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России - 07.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России

Наступление со стороны ВС России вынуждает украинские войска менять подход к обороне, что приводит к хаосу. Об этом говорится в материале издания Politico. | 07.07.2025, ПРАЙМ

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2025-07-07T08:50+0300

2025-07-07T08:51+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Наступление со стороны ВС России вынуждает украинские войска менять подход к обороне, что приводит к хаосу. Об этом говорится в материале издания Politico."Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению линий фронта, к тому же разные командиры используют разные подходы. Сами бойцы ВСУ жалуются на то, что оборонные позиции не защищены должным образом.В издании также обратили внимание, что на фоне нехватки боевых подразделений сокращается эффективность даже укрепленных линий обороны ВСУ, резюмировали авторы материала.

https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231201.html

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