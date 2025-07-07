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СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины
Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на... | 07.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом. "Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты. По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа. Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом". На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
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украина, сша, дональд трамп, politico
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Politico
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины
Politico: Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия курса по Украине
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом.
"Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты.
По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа.
Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом".
На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
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