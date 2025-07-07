Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/ukraina-859233024.html
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины
Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:31+0300
2025-07-07T09:31+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом. "Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты. По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа. Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом". На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231201.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, politico
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Politico
09:31 07.07.2025
 
СМИ рассказали о напряженности в "коалиции желающих" из-за Украины

Politico: Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия курса по Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Сигналы напряженности по ситуации на Украине возникли в "коалиции желающих", в частности, Франция недовольна Великобританией из-за отсутствия общего курса на фоне разных подходов к взаимодействию с США, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По информации газеты, из-за стагнации по вопросу переговоров по Украине британские и французские чиновники "выражают некоторое раздражение" по поводу того, как другая сторона взаимодействует "с переменчивым президентом" США Дональдом Трампом.
"Есть признаки напряженности в действиях двух стран по обеспечению переговоров о прекращении огня на Украине. Двое французских чиновников признали отсутствие общего курса в "коалиции желающих", предположив, что частично проблема связана с тем, сколько значения придает Великобритания гарантиям безопасности США, которые пока не материализовались", - говорится в сообщении газеты.
По словам неназванного британского дипломата, подход Стармера к взаимодействию с США "намного более осторожный", чем подход Макрона, и Великобритания больше старается "потешить эго" Трампа.
Как отметил в беседе с изданием бывший французский дипломат Франсуа-Жозеф Шичан, встреча "коалиции желающих" на этой неделе в Лондоне должна стать "саммитом примирения", однако на ней будут разногласия, в частности, по тому, "как обращаться с Трампом".
На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон и Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
08:27
 
ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала