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"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине
Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times поделился депутат... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:18+0300
2025-07-07T10:18+0300
2025-07-07T10:18+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times поделился депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер."Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — отметил он.По словам эксперта, правительство ФРГ понимает масштаб рисков, которые оно создает своей политикой. Кроме того, Берлин помогает Киеву увеличивать военный потенциал, что нельзя расценивать как нейтралитет, резюмировал политик.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине
Депутат бундестага Койтер: ФРГ перешла черту в конфликте на Украине
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times
поделился депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.
"Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — отметил он.
По словам эксперта, правительство ФРГ понимает масштаб рисков, которые оно создает своей политикой. Кроме того, Берлин помогает Киеву увеличивать военный потенциал, что нельзя расценивать как нейтралитет, резюмировал политик.
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