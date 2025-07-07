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"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине
Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times поделился депутат... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:18+0300
2025-07-07T10:18+0300
политика
германия
украина
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times поделился депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер."Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — отметил он.По словам эксперта, правительство ФРГ понимает масштаб рисков, которые оно создает своей политикой. Кроме того, Берлин помогает Киеву увеличивать военный потенциал, что нельзя расценивать как нейтралитет, резюмировал политик.
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германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
10:18 07.07.2025
 
"Перешли черту". В бундестаге пришли в ужас из-за решения ФРГ по Украине

Депутат бундестага Койтер: ФРГ перешла черту в конфликте на Украине

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Немецкая сторона переступила опасную черту, решив участвовать в производстве оружия на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Asia Times поделился депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.
"Я думаю, есть явные признаки того, что мы перешли черту. И что еще более важно, вопрос даже не в том, считаем ли мы, что мы стали участником войны, а в том, как другие, особенно Россия, видят нас", — отметил он.
По словам эксперта, правительство ФРГ понимает масштаб рисков, которые оно создает своей политикой. Кроме того, Берлин помогает Киеву увеличивать военный потенциал, что нельзя расценивать как нейтралитет, резюмировал политик.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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