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Киев предлагает США новые проекты, заявили в Минэкономики Украины

Киев предлагает США новые проекты, заявили в Минэкономики Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ

Киев предлагает США новые проекты, заявили в Минэкономики Украины

Украина в рамках соглашения по минералам с США предлагает проекты по глубоководной разведке газа и модернизации НПЗ в Кременчуге, заявила украинская министр... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T21:33+0300

2025-07-07T21:33+0300

2025-07-07T21:33+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Украина в рамках соглашения по минералам с США предлагает проекты по глубоководной разведке газа и модернизации НПЗ в Кременчуге, заявила украинская министр экономики Юлия Свириденко. По словам министра, которая дала интервью изданию Kyiv Independent, Украина хочет в течение следующих 18 месяцев начать осуществлять по меньшей мере три проекта в рамках соглашения с Вашингтоном. По ее словам, один из этих проектов - разработка крупного месторождения лития в Кировоградской области. "Мы предоставили... разные проекты нашим американским партнерам. Один из них - это шельфовый глубоководный проект с "Нафтогазом" по разведке газа. Мы также рассматриваем возможность (модернизации - ред.) НПЗ в Кременчуге", - отметила она. При этом, уточнила Свириденко, проект по НПЗ не предполагает предоставления Вашингтоном Киеву ПВО для защиты объекта. На вопрос о том, каков план "Б" на случай, если в течение 18 месяцев никаких подвижек по проектам не будет, министр заявила, что Киев продолжит работать с европейцами. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

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украина, проекты, сша