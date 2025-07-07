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Германия вложила в "чешскую инициативу" по боеприпасам более миллиарда евро
Германия вложила в "чешскую инициативу" по боеприпасам более миллиарда евро - 07.07.2025, ПРАЙМ
Германия вложила в "чешскую инициативу" по боеприпасам более миллиарда евро
Вклад Германии в так называемую "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:47+0300
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ПРАГА, 7 июл - ПРАЙМ. Вклад Германии в так называемую "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в понедельник на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским. "Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия в нее передала более одного миллиарда евро. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива", - сказал Вадефуль, обращаясь к Липавскому. Липавский, поблагодарив немецкого коллегу за этот взнос, добавил, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
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Вооружения, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, Йоханн Вадефуль, ВСУ, МИД, НАТО
Германия вложила в "чешскую инициативу" по боеприпасам более миллиарда евро
Вадефуль: вклад ФРГ в чешскую инициативу по боеприпасам превысил миллиард евро
ПРАГА, 7 июл - ПРАЙМ. Вклад Германии в так называемую "чешскую инициативу" по боеприпасам для ВСУ составил более одного миллиарда евро, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в понедельник на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.
"Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия в нее передала более одного миллиарда евро. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива", - сказал Вадефуль, обращаясь к Липавскому.
Липавский, поблагодарив немецкого коллегу за этот взнос, добавил, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы.
По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов.
В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
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