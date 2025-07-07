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МВД рассказало, как мошенники убеждают россиян устанавливать вирусы

МВД рассказало, как мошенники убеждают россиян устанавливать вирусы - 07.07.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как мошенники убеждают россиян устанавливать вирусы

Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:58+0300

2025-07-07T08:58+0300

2025-07-07T08:58+0300

мошенничество

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общество

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вирусы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют россиян скачивать вредоносное ПО, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников - обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон", - говорится в сообщении. Один из самых распространенных методов - под видом оператора связи. "Предлог: "для пролонгации (продления) договора", "перехода на новый тариф 5G", "улучшения качества связи"… утверждают, что из-за смены номера/тарифа вам срочно нужно внести изменения в банковское приложение, и для этого якобы требуется установить их "служебную" программу", - уточнили правоохранители. Мошенники создают искусственную срочность и страх, что бездействие приведет к проблемам со связью или банковскими операциями. "Под видом сотрудника банка… "требуется обновить банковское приложение", "проверить начисленные бонусы/кешбэк", "защитить счет от подозрительных операций"… просят установить "обновленную" или "специальную защитную" версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk), чтобы "проверить бонусы" или "перевести деньги на безопасный счет", - отмечают полицейские. В этом приеме аферисты играют на желании получить выгоду (бонусы) или на страхе потерять деньги. В ведомстве уточнили, что злоумышленники продолжают выдавать себя сотрудниками госорганов (Госуслуги, ПФР, МФЦ, суды) и правоохранительных структур. Они используют авторитет, сильно давят на страх, создают панику и ощущение, что только их инструкция спасет деньги. "Под видом знакомого или "коллеги"… "привет, посмотри эти фото/видео!", "Вам документ (приказ, договор)", "Тут важная информация о вас/вашем номере"… Используют любопытство или создают интригу ("важная информация о вас")", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250706/moshenniki-859215552.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, общество , мошеннические схемы, вирусы