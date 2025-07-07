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Во Владивостоке открыли новое регулярное направление Владивосток - Шэньян

Во Владивостоке открыли новое регулярное направление Владивосток - Шэньян - 07.07.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке открыли новое регулярное направление Владивосток - Шэньян

Новое регулярное направление Владивосток - Шэньян открыла авиакомпания Chengdu Airline, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:59+0300

2025-07-07T07:59+0300

2025-07-07T07:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - ПРАЙМ. Новое регулярное направление Владивосток - Шэньян открыла авиакомпания Chengdu Airline, сообщает международный аэропорт Владивостока. "В Международном аэропорту Владивосток открылось новое регулярное направление Владивосток - Шэньян. Самолет китайской авиакомпании Chengdu Airlines, выполнивший первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении. Первый рейс авиакомпании Chengdu Airlines приземлился во Владивостоке 5 июля в 00.50 (07.50 мск). Запуск нового рейса Владивосток - Шэньян был отмечен торжественной церемонией с участием почётных гостей. Пассажирам первого рейса были вручены памятные подарки. "Развитие Китая является стратегически важным направлением для нашего аэропорта. В июне на китайском направлении было перевезено 40 тысяч пассажиров. Мы гордимся долгосрочными партнёрскими отношениями с авиакомпанией Chengdu Airlines и рады сообщить о запуске нового регулярного рейса в Шэньян. Мы уверены, что это важное дополнение к нашей маршрутной сети будет способствовать укреплению связей между регионами и созданию новых возможностей для взаимодействия", - заявил директор по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Александр Бобров. Рейсы Владивосток - Шэньян будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на комфортабельном самолете Airbus A320 вместительностью в 180 мест, время полета - около двух часов. "Этот маршрут не только откроет нашим пассажирам доступ к уникальному туристическому направлению, но и предоставит возможность воспользоваться широкой маршрутной сетью аэропорта Шэньяна... Рейс в Шэньян станет еще одним связующим звеном между двумя странами, создавая привлекательные возможности для бизнес-визитов и туристических поездок", - отметила руководитель группы по развитию китайского направления аэропорта Владивосток Дарья Шишкина. Шэньян (Мукден), столица провинции Ляонин, является одним из крупнейших городов Северо-Восточного Китая и значимым историко-культурным центром. Город обладает богатым наследием, включающим в себя архитектурные памятники национального значения, такие как резиденция императоров династии Цин и императорские гробницы. Китайская авиакомпания Chengdu Airlines, базирующаяся в Чэнду (провинция Сычуань), специализируется на внутренних авиаперевозках по территории КНР. Флот компании включает более 80 воздушных судов, представляющих собой модели Airbus различных модификаций и лайнерами китайского производства Comac C909. Вместимость самолётов варьируется от 90 до 180 пассажирских мест. Авиакомпания обслуживает более 110 направлений в России, Китае и других странах азиатского региона.

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общество , владивосток, китай, кнр, a320neo