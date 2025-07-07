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На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида - 07.07.2025, ПРАЙМ
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:16+0300
2025-07-07T07:16+0300
2025-07-07T07:16+0300
общество
рф
свердловская область
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.
Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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общество , рф, свердловская область, иннопром
Общество , РФ, Свердловская область, Иннопром
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.
Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".