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Юань дешевеет к рублю в понедельник днем - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Юань дешевеет к рублю в понедельник днем
Юань дешевеет к рублю в понедельник днем - 07.07.2025, ПРАЙМ
Юань дешевеет к рублю в понедельник днем
Курс китайской валюты к рублю после утреннего роста в понедельник перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:11+0300
2025-07-07T13:11+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после утреннего роста в понедельник перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.58 мск снижался на 4 копейки, до 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,92-10,99 рубля. Попытки курса преодолеть на прошлой неделе барьер в 11 рублей за юань и закрепиться выше него были неудачными, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. Тем не менее на текущей неделе он допускает продолжение попыток выхода курса выше 11 рублей за юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также возможного ухудшения внешней новостной повестки. "Эти процессы пока не несут системных угроз для внутренней курсовой стабильности, так как жесткость денежно-кредитной политики Банка России остается существенной. Тем не менее постепенно курс может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за юань). А к концу текущего года мы по-прежнему ждем его смещение выше 12 рублей за юань", - говорит Зварич. Какое-то время рубль будет получать поддержку в результате того, что ряд крупных экспортеров будет продавать увеличенные объемы долларов и юаней для аккумулирования средств для выплаты дивидендов, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Но скоро этот фактор сойдет на нет, считает он.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
13:11 07.07.2025
 
Юань дешевеет к рублю в понедельник днем

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к снижению в понедельник после утреннего роста

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после утреннего роста в понедельник перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.58 мск снижался на 4 копейки, до 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,92-10,99 рубля.
Попытки курса преодолеть на прошлой неделе барьер в 11 рублей за юань и закрепиться выше него были неудачными, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. Тем не менее на текущей неделе он допускает продолжение попыток выхода курса выше 11 рублей за юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также возможного ухудшения внешней новостной повестки.
"Эти процессы пока не несут системных угроз для внутренней курсовой стабильности, так как жесткость денежно-кредитной политики Банка России остается существенной. Тем не менее постепенно курс может закрепиться в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за юань). А к концу текущего года мы по-прежнему ждем его смещение выше 12 рублей за юань", - говорит Зварич.
Какое-то время рубль будет получать поддержку в результате того, что ряд крупных экспортеров будет продавать увеличенные объемы долларов и юаней для аккумулирования средств для выплаты дивидендов, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Но скоро этот фактор сойдет на нет, считает он.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Доллар дорожает к другим мировым валютам на ожиданиях по торговле
12:41
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржа
 
 
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