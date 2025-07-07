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ЮАР хочет провести переговоры с США по торговой сделке, пишет Reuters
ЮАР хочет провести переговоры с США по торговой сделке, пишет Reuters - 07.07.2025, ПРАЙМ
ЮАР хочет провести переговоры с США по торговой сделке, пишет Reuters
ЮАР не придерживается антиамериканской позиции и привержена переговорам с США по торговой сделке, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:27+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. ЮАР не придерживается антиамериканской позиции и привержена переговорам с США по торговой сделке, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства торговли ЮАР. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. "ЮАР не придерживается антиамериканской позиции и привержена переговорам с США по торговой сделке", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
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юар, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, ЮАР, США, Дональд Трамп, пошлины
ЮАР хочет провести переговоры с США по торговой сделке, пишет Reuters
Reuters: ЮАР не занимает антиамериканскую позицию и надеется на диалог о пошлинах
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
ЮАР не придерживается антиамериканской позиции и привержена переговорам с США по торговой сделке, передает агентство Reuters
со ссылкой на неназванного представителя министерства торговли ЮАР.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%.
"ЮАР не придерживается антиамериканской позиции и привержена переговорам с США по торговой сделке", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин