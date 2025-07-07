https://1prime.ru/20250707/yugk-859243681.html

В Кремле направили к правоохранителям вопрос о ситуации с "Южуралзолотом"

В Кремле направили к правоохранителям вопрос о ситуации с "Южуралзолотом" - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле направили к правоохранителям вопрос о ситуации с "Южуралзолотом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил к правоохранительным органам вопрос о ситуации с компанией "Южуралзолото" и заявил, что комментарий о... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:42+0300

2025-07-07T12:42+0300

2025-07-07T12:42+0300

экономика

общество

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красноярский край

дмитрий песков

югк

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил к правоохранительным органам вопрос о ситуации с компанией "Южуралзолото" и заявил, что комментарий о ней не является прерогативой администрации президента. "Это не является прерогативой администрации президента (комментировать ситуацию - ред.). Это вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать события вокруг компании "Южуралзолото". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

https://1prime.ru/20250706/yugk-859210058.html

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общество , челябинская область, красноярский край, дмитрий песков, югк