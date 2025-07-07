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В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны

В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны

Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:45+0300

2025-07-07T10:45+0300

2025-07-07T10:45+0300

санкт-петербург

общество

мвд

кража

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.

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санкт-петербург, общество , мвд, кража