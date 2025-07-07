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В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны
В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны
Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:45+0300
2025-07-07T10:45+0300
санкт-петербург
общество
мвд
кража
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.
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санкт-петербург, общество , мвд, кража
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Общество , МВД, кража
10:45 07.07.2025
 
В Петербурге задержали таксиста, кравшего у пассажиров смартфоны

ГУМВД: в Петербурге задержан таксист, укравший у пассажиров мобильные телефоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала таксиста-иностранца по подозрению в кражах мобильных телефонов у пассажиров, через один из гаджетов также были списаны деньги со счета, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, среди потерпевших – две девушки и трое мужчин, которые лишились смартфонов после ночных поездок на такси из увеселительных заведений. У одного из потерпевших из установленного на телефоне мобильного банка оказалось списано около 465 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 700 тысяч рублей, уточнили в ГУМВД.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 43-летний мигрант-нелегал, гражданин одного из государств Закавказья, подрабатывающий извозом на арендуемых авто", – говорится в сообщении.
По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, добавили в полиции.
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