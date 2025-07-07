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"Воинственность поражает". Запад планирует нанести новый удар по России
"Воинственность поражает". Запад планирует нанести новый удар по России - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Воинственность поражает". Запад планирует нанести новый удар по России
Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз заявил, что прекращение поставок вооружений Украине из США вынуждает Европу к срочным действиям во избежание необратимых | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:27+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз заявил, что прекращение поставок вооружений Украине из США вынуждает Европу к срочным действиям во избежание необратимых последствий."Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе", - заявил аналитик на YouTube.По его мнению, Европа попытается возродить старые инициативы по поддержке Украины, поскольку других вариантов, кроме эскалации конфликта, у них нет. Лоттаз предположил, что в ходе встречи коалиции желающих в четверг в будет обсуждаться вопрос отправки войск на Украину при поддержке США и указал на неопределенность ситуации с поставками ракет Taurus, допустив возможность провокации со стороны Киева.10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер организуют видеоконференцию коалиции желающих с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров, среди которых будут канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.В марте во Франции также состоялась встреча коалиции желающих, по итогам которой Макрон заявил о планах некоторых стран направить на Украину силы сдерживания, которые не будут заменять украинские войска или действовать как миротворцы, а будут сдерживать Россию. Он отметил, что не все поддерживают эту инициативу, но для реализации всеобщей поддержки и не требуется.
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Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
"Воинственность поражает". Запад планирует нанести новый удар по России
Лоттаз: Европа намерена продолжить эскалацию конфликта на Украине
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз заявил, что прекращение поставок вооружений Украине из США вынуждает Европу к срочным действиям во избежание необратимых последствий.
"Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе", - заявил аналитик на YouTube
.
По его мнению, Европа попытается возродить старые инициативы по поддержке Украины, поскольку других вариантов, кроме эскалации конфликта, у них нет.
Лоттаз предположил, что в ходе встречи коалиции желающих в четверг в будет обсуждаться вопрос отправки войск на Украину при поддержке США и указал на неопределенность ситуации с поставками ракет Taurus, допустив возможность провокации со стороны Киева.
10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер организуют видеоконференцию коалиции желающих с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров, среди которых будут канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
В марте во Франции также состоялась встреча коалиции желающих, по итогам которой Макрон заявил о планах некоторых стран направить на Украину силы сдерживания, которые не будут заменять украинские войска или действовать как миротворцы, а будут сдерживать Россию. Он отметил, что не все поддерживают эту инициативу, но для реализации всеобщей поддержки и не требуется.
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