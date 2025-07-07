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Названы самые высокие зарплаты в России

Названы самые высокие зарплаты в России - 07.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокие зарплаты в России

Южно-Сахалинск и Москва, как и прежде, являются лидерами рейтинга крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям, замыкают список Элиста и... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:19+0300

2025-07-07T00:19+0300

2025-07-07T00:19+0300

общество

южно-сахалинск

москва

анадырь

росстат

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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Южно-Сахалинск и Москва, как и прежде, являются лидерами рейтинга крупнейших городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям, замыкают список Элиста и Владикавказ, свидетельствует исследование РИА Новости. РОСТ ЗАРПЛАТ Зарплата остается основным источником доходов для россиян. На зарплату приходится порядка 70% всех доходов. В прошедшем 2024 году номинальная зарплата в России выросла почти на 18,3%, до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). В первом квартале 2025 года положительная динамика сохранилась, и с учетом налогов зарплата выросла до 85 тысяч рублей. Вместе с тем в разрезе отраслей, регионов и городов ситуация выглядит очень неоднородной как в части динамики, так и в части абсолютных значений заработной платы. При этом отраслевые и территориальные расхождения в оплате труда достигают нескольких раз. Так, если средняя зарплата с учетом выплаты НДФЛ в отрасли "Деятельность финансовая и страховая" в первом квартале 2025 года, согласно данным Росстата, составила 184,8 тысячи рублей, то в отрасли "Образование" - 57,4 тысячи рублей, то есть разница составила 3 раза. Разрыв в оплате труда между городами так же очень существенен. Экономический уклад города во многом определяет структуру экономики региона и, соответственно, определяется местными особенностями рынка труда. Очевидно, что в регионах, богатых природными ресурсами, люди массово заняты их добычей, в приморских регионах – рыболовством, а там, где развита обрабатывающая промышленность, население занято в производстве промышленных товаров. Таким образом, в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда аналитики РИА Новости провели исследование и составили четвертый по счету рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за I квартал 2025 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчётах учтена выплата подоходного налога. ЛИДИРУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Результаты исследования свидетельствуют, что в ста крупнейших городах чаще всего самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Профессиональная и научная деятельность". Эта отрасль самая "прибыльная" для работников в 18 городах. Стоит отметить, что она включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие. На втором месте по привлекательности для заработка отрасль "Обрабатывающие производства", которая является самой высокооплачиваемой в 16 городах. Несколько реже высокие заработки наблюдаются в отраслях "IT и связь" и "Банки и финансовые услуги", которые стали самыми высокооплачиваемыми в 15 и 13 городах соответственно. По сравнению с прошлогодним рейтингом представительство отрасли "Банки и финансовые услуги" заметно снизилось. Вместе с тем по-прежнему во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, "Госслужба" дает лучшие условия для заработка в сравнении с другими сферами деятельности. В ЛИДЕРАХ НЕФТЯНИКИ ЮЖНО-САХАЛИНСКА И БАНКИРЫ МОСКВЫ Средняя чистая зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях для крупнейших 100 городов составила 118,3 тысячи рублей, медианная – 100 тысяч рублей. Для сравнения, в исследовании 2024 года средняя зарплата для крупнейших 100 городов составляла 107,4 тысячи рублей, медианная – 90 тысяч рублей. Обращаясь к статистике по отдельным городам, эксперты отмечают, что есть достаточно явный лидер по зарплатам, который с большим отрывом опережает все участвующие в рейтинге города. Это Южно-Сахалинск, в котором чистая средняя зарплата в сфере добычи в первом квартале 2025 года составляла 445 тысяч рублей. Кроме добычи высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях "Рыболовство, сельское и лесное хозяйство" - 201 тысяча рублей и в отрасли "Профессиональная и научная деятельность" - 190 тысяч рублей. На втором месте в текущем рейтинге находится Москва, где, согласно статистике, в отрасли "Банки и финансовые услуги" чистая зарплата в первом квартале 2025 года составляла 293 тысячи рублей в месяц. Кроме финансовой отрасли в столице высокие зарплаты можно найти в отрасли "IT и связи" – 239 тысяч рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности" - 205 тысяч рублей. На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается Анадырь. В этом городе самой привлекательной для заработка является отрасль "Строительство", где средняя чистая зарплата составляет 282 тысячи рублей. Также достаточно высокие зарплаты в Анадыре наблюдаются в отрасли "Добывающая отрасль" - 217 тысяч рублей и в отрасли "Энергетика" - 196 тысяч рублей. Помимо трех вышеупомянутых лидеров в первую десятку также входят: Красногорск, Череповец, Мурманск, Тюмень, Владивосток, Салехард и Петропавловск-Камчатский. Последние строчки в рейтинге занимают Элиста, Владикавказ и Магас, где зарплата в самых привлекательных для этих городов отраслях не превышает 65 тысяч рублей. Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 33%. При этом в ряде городов разница намного выше. Например, в Череповце зарплаты в отрасли "Профессиональная и научная деятельность" в 2,5 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Строительство".

южно-сахалинск

москва

анадырь

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общество , южно-сахалинск, москва, анадырь, росстат