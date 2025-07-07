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"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского - 07.07.2025, ПРАЙМ
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:43+0300
2025-07-07T15:43+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Его комментарий был реакцией на сообщения СМИ о недвижимости министра обороны Украины Рустема Умерова в США, где на данный момент проживает его семья."И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", - возмутился Дмитрук.По мнению депутата, для киевского режима Украина является не государством, а лишь временным проектом, цель которого — успеть как можно больше разграбить, пока есть возможность.Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк, сообщило о проживании семьи Умерова во Флориде. СМИ также писали о зарегистрированных там семейных бизнесах и о получении тремя детьми Умерова американского гражданства, что подтверждается декларацией Умерова за 2022 год.
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украина, рада, владимир зеленский, рустем умеров
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, Рустем Умеров
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского
Дмитрук: Зеленский и компания наживаются на Украине, обустраивая жизнь за границей
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Его комментарий был реакцией на сообщения СМИ о недвижимости министра обороны Украины Рустема Умерова в США, где на данный момент проживает его семья.
"И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", - возмутился Дмитрук.
По мнению депутата, для киевского режима Украина является не государством, а лишь временным проектом, цель которого — успеть как можно больше разграбить, пока есть возможность.
Ранее издание "Страна.ua
", ссылаясь на на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк, сообщило о проживании семьи Умерова во Флориде. СМИ также писали о зарегистрированных там семейных бизнесах и о получении тремя детьми Умерова американского гражданства, что подтверждается декларацией Умерова за 2022 год.
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