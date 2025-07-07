Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/zelenskiy-859253167.html
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского - 07.07.2025, ПРАЙМ
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:43+0300
2025-07-07T15:43+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
рустем умеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Его комментарий был реакцией на сообщения СМИ о недвижимости министра обороны Украины Рустема Умерова в США, где на данный момент проживает его семья."И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", - возмутился Дмитрук.По мнению депутата, для киевского режима Украина является не государством, а лишь временным проектом, цель которого — успеть как можно больше разграбить, пока есть возможность.Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк, сообщило о проживании семьи Умерова во Флориде. СМИ также писали о зарегистрированных там семейных бизнесах и о получении тремя детьми Умерова американского гражданства, что подтверждается декларацией Умерова за 2022 год.
https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231201.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рада, владимир зеленский, рустем умеров
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, Рустем Умеров
15:43 07.07.2025
 
"В очереди на грабеж": в Раде пришли в ярость от приближенных Зеленского

Дмитрук: Зеленский и компания наживаются на Украине, обустраивая жизнь за границей

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил политическую элиту Украины, возглавляемую Владимиром Зеленским, в грабеже страны и обустройстве жизни за границей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Его комментарий был реакцией на сообщения СМИ о недвижимости министра обороны Украины Рустема Умерова в США, где на данный момент проживает его семья.
"И самое главное - это у всех такая формула. От верхушки до низов. Начиная с самого президента. Он первый в очереди на грабеж, первый в бегах и первый, кто устроил себе теплую жизнь за пределами страны. Для него, как и для всей "политической элиты", Украина - просто территория для наживы и мародерства. Они здесь не живут - они здесь зарабатывают, крадут, имитируют заботу, а потом прячутся за бугром", - возмутился Дмитрук.
По мнению депутата, для киевского режима Украина является не государством, а лишь временным проектом, цель которого — успеть как можно больше разграбить, пока есть возможность.
Ранее издание "Страна.ua", ссылаясь на на руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарью Каленюк, сообщило о проживании семьи Умерова во Флориде. СМИ также писали о зарегистрированных там семейных бизнесах и о получении тремя детьми Умерова американского гражданства, что подтверждается декларацией Умерова за 2022 год.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
"На самом деле": в Киеве заявили о полном коллапсе Украины
08:27
 
ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир ЗеленскийРустем Умеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала