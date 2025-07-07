https://1prime.ru/20250707/zelenskiy-859257192.html

"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами

"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами

Раз украинские власти не хотят прекращать войну, то чтобы установить на Украине прочный мир, необходимо отстранить Владимира Зеленского вместе с его командой. С | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:42+0300

2025-07-07T16:42+0300

2025-07-07T16:44+0300

политика

конфликт на украине

урегулирование

владимир зеленский

мнение

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Раз украинские власти не хотят прекращать войну, то чтобы установить на Украине прочный мир, необходимо отстранить Владимира Зеленского вместе с его командой. С таким призывом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выступил профессор политологии Университета Род-Айленда (США) Николай Петро.Отметив, что "реальная стоящая политика" - это содействие миру, профессор выразил уверенность, что в сложившихся на сегодняшний день условиях содействие миру на Украине может заключаться лишь в принуждении "украинского политического руководства идти на переговоры и принять то, что оно не хочет принимать"."И очевидно, что Зеленский не сможет этого принять, - констатировал Петро, после чего предложил выход из ситуации: - Зеленского нужно как-то отстранить, чтобы появилась группа переговорщиков, которые не будут обременены наследием войны и смогут проводить новую политику".При этом он назвал сценарий с отстранением Зеленского "наиболее вероятным исходом". Вопрос, по мнению профессора, лишь в том, будут ли Европа и США "делать вид, что поддерживают новое руководство, и будут ли они его реально поддерживать".

https://1prime.ru/20250706/zelenskiy-859213009.html

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конфликт на украине, урегулирование, владимир зеленский, мнение