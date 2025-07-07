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"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами
"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами
Раз украинские власти не хотят прекращать войну, то чтобы установить на Украине прочный мир, необходимо отстранить Владимира Зеленского вместе с его командой. С | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:42+0300
2025-07-07T16:44+0300
политика
конфликт на украине
урегулирование
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Раз украинские власти не хотят прекращать войну, то чтобы установить на Украине прочный мир, необходимо отстранить Владимира Зеленского вместе с его командой. С таким призывом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выступил профессор политологии Университета Род-Айленда (США) Николай Петро.Отметив, что "реальная стоящая политика" - это содействие миру, профессор выразил уверенность, что в сложившихся на сегодняшний день условиях содействие миру на Украине может заключаться лишь в принуждении "украинского политического руководства идти на переговоры и принять то, что оно не хочет принимать"."И очевидно, что Зеленский не сможет этого принять, - констатировал Петро, после чего предложил выход из ситуации: - Зеленского нужно как-то отстранить, чтобы появилась группа переговорщиков, которые не будут обременены наследием войны и смогут проводить новую политику".При этом он назвал сценарий с отстранением Зеленского "наиболее вероятным исходом". Вопрос, по мнению профессора, лишь в том, будут ли Европа и США "делать вид, что поддерживают новое руководство, и будут ли они его реально поддерживать".
https://1prime.ru/20250706/zelenskiy-859213009.html
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конфликт на украине, урегулирование, владимир зеленский, мнение
Политика, Конфликт на Украине, урегулирование, Владимир Зеленский, мнение
16:42 07.07.2025 (обновлено: 16:44 07.07.2025)
 
"Вероятный исход". В США призвали решить вопрос Украины радикальными мерами

Профессор Петро: ради мира на Украине необходимо отстранить Зеленского

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Раз украинские власти не хотят прекращать войну, то чтобы установить на Украине прочный мир, необходимо отстранить Владимира Зеленского вместе с его командой. С таким призывом в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выступил профессор политологии Университета Род-Айленда (США) Николай Петро.
Отметив, что "реальная стоящая политика" - это содействие миру, профессор выразил уверенность, что в сложившихся на сегодняшний день условиях содействие миру на Украине может заключаться лишь в принуждении "украинского политического руководства идти на переговоры и принять то, что оно не хочет принимать".
"И очевидно, что Зеленский не сможет этого принять, - констатировал Петро, после чего предложил выход из ситуации: - Зеленского нужно как-то отстранить, чтобы появилась группа переговорщиков, которые не будут обременены наследием войны и смогут проводить новую политику".
При этом он назвал сценарий с отстранением Зеленского "наиболее вероятным исходом". Вопрос, по мнению профессора, лишь в том, будут ли Европа и США "делать вид, что поддерживают новое руководство, и будут ли они его реально поддерживать".
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ПолитикаКонфликт на УкраинеурегулированиеВладимир Зеленскиймнение
 
 
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