https://1prime.ru/20250707/zoloto-859232616.html

Золото дешевеет на фоне новостей относительно торговой политике США

Золото дешевеет на фоне новостей относительно торговой политике США - 07.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне новостей относительно торговой политике США

Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне новостей относительно торговой политики США, следует из данных бирж и комментария аналитика. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T09:09+0300

2025-07-07T09:09+0300

2025-07-07T09:09+0300

экономика

рынок

торги

золото

цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне новостей относительно торговой политики США, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, до 3 323,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,92% - до 36,795 доллара за унцию. Мировые рынки следят за новостями относительно торговых пошлин, вводимых США. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам будут применены пошлины, введенные 2 апреля. "Краткосрочная отсрочка (по пошлинам со стороны США - ред.) на данный момент является причиной внутридневного снижения цены на золото", - прокомментировал агентству Блумберг рыночный аналитик Oanda Кельвин Вонг (Kelvin Wong). Кроме того, ранее в понедельник Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. Американский президент 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, золото, цены на золото