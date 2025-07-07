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Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд - 07.07.2025, ПРАЙМ
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд
Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:00+0300
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ПЕКИН, 7 июл – ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ). "Золотые резервы Китая на конец июня составили 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), что на 70 тысяч унций (около 2,18 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ. Отмечается, что Народный банк Китая "наращивает золотые резервы уже восемь месяцев подряд".
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золото, золотовалютные резервы, китай
Экономика, золото, золотовалютные резервы, КИТАЙ
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд
Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций
ПЕКИН, 7 июл – ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ).
"Золотые резервы Китая на конец июня составили 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), что на 70 тысяч унций (около 2,18 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ.
Отмечается, что Народный банк Китая "наращивает золотые резервы уже восемь месяцев подряд".
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