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Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/zoloto-859241495.html
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд - 07.07.2025, ПРАЙМ
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд
Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:00+0300
2025-07-07T12:00+0300
экономика
золото
золотовалютные резервы
китай
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ПЕКИН, 7 июл – ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ). "Золотые резервы Китая на конец июня составили 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), что на 70 тысяч унций (около 2,18 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ. Отмечается, что Народный банк Китая "наращивает золотые резервы уже восемь месяцев подряд".
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золото, золотовалютные резервы, китай
Экономика, золото, золотовалютные резервы, КИТАЙ
12:00 07.07.2025
 
Золотые резервы КНР растут восемь месяцев подряд

Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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ПЕКИН, 7 июл – ПРАЙМ. Золотые резервы Китая в июне увеличились до 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), показатель растет восемь месяцев подряд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (ЦБ).
"Золотые резервы Китая на конец июня составили 73,9 миллиона унций (приблизительно 2298,55 тонны), что на 70 тысяч унций (около 2,18 тонны) больше по сравнению с показателем предыдущего месяца", - приводит агентство Цайлянь данные китайского ЦБ.
Отмечается, что Народный банк Китая "наращивает золотые резервы уже восемь месяцев подряд".
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