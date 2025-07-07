https://1prime.ru/20250707/zoloto-859261858.html

Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе

Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе - 07.07.2025, ПРАЙМ

Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе

Стоимость золота снижается в понедельник вечером после роста на прошлой неделе, следует из данных бирж и комментария аналитика. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:51+0300

2025-07-07T18:51+0300

2025-07-07T18:51+0300

экономика

торги

золото

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером после роста на прошлой неделе, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 18.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, до 3 330,35 доллара за тройскую унцию. По итогам прошедшей недели стоимость золота выросла на 1,7%. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.40 мск дешевел на 0,81% - до 36,833 доллара за унцию. По словам аналитиков, снижение стоимости золота отражает ожидания трейдеров относительно заключения торговых сделок США с рядом других стран. В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Аналитики отмечают, что неопределенность в торговой политике США по-прежнему оказывает определенное давление на доллар. "В данный момент объемы рынка остаются спокойными, и ценовая динамика, вероятно, все еще отражает последние экономические данные, а также начинает ожидать возможного объявления торговых сделок", - цитирует агентство Рейтер стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). Определенное давление на котировки драгоценного металла оказывает укрепление американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет примерно на 0,2%.

https://1prime.ru/20250704/zoloto-859166796.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, золото, цены