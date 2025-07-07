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Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе
Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе - 07.07.2025, ПРАЙМ
Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе
Стоимость золота снижается в понедельник вечером после роста на прошлой неделе, следует из данных бирж и комментария аналитика. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T18:51+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером после роста на прошлой неделе, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 18.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, до 3 330,35 доллара за тройскую унцию. По итогам прошедшей недели стоимость золота выросла на 1,7%. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.40 мск дешевел на 0,81% - до 36,833 доллара за унцию. По словам аналитиков, снижение стоимости золота отражает ожидания трейдеров относительно заключения торговых сделок США с рядом других стран. В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Аналитики отмечают, что неопределенность в торговой политике США по-прежнему оказывает определенное давление на доллар. "В данный момент объемы рынка остаются спокойными, и ценовая динамика, вероятно, все еще отражает последние экономические данные, а также начинает ожидать возможного объявления торговых сделок", - цитирует агентство Рейтер стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). Определенное давление на котировки драгоценного металла оказывает укрепление американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет примерно на 0,2%.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе
Данные торгов: золото дешевеет после роста на прошлой неделе
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером после роста на прошлой неделе, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 18.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, до 3 330,35 доллара за тройскую унцию. По итогам прошедшей недели стоимость золота выросла на 1,7%.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.40 мск дешевел на 0,81% - до 36,833 доллара за унцию.
По словам аналитиков, снижение стоимости золота отражает ожидания трейдеров относительно заключения торговых сделок США с рядом других стран.
В пятницу президент страны Дональд Трамп сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Аналитики отмечают, что неопределенность в торговой политике США по-прежнему оказывает определенное давление на доллар.
"В данный момент объемы рынка остаются спокойными, и ценовая динамика, вероятно, все еще отражает последние экономические данные, а также начинает ожидать возможного объявления торговых сделок", - цитирует агентство Рейтер стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali).
Определенное давление на котировки драгоценного металла оказывает укрепление американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет примерно на 0,2%.
Золото дорожает в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе