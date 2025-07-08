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Десятки людей несут цветы к месту убийства Синдзо Абэ

Десятки людей несут цветы к месту убийства Синдзо Абэ - 08.07.2025, ПРАЙМ

Десятки людей несут цветы к месту убийства Синдзо Абэ

Десятки людей несут цветы к перекрестку у железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи в японской Наре, где ровно три года назад был убит бывший премьер-министр... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T05:43+0300

2025-07-08T05:43+0300

2025-07-08T05:43+0300

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НАРА (Япония), 8 июл - ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Десятки людей несут цветы к перекрестку у железнодорожной станции Ямато-Сайдайдзи в японской Наре, где ровно три года назад был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент РИА Новости с места. Около девяти утра (03.00 мск) очередей ещё не было, но люди один за другим подходили к заграждению, где проходили проверку металлоискателем, затем оставляли при желании запись в книгах соболезнований и проходили в специально установленный белый шатёр с несколькими составленными столами для цветов и портретом покойного политика. Некоторые просто останавливались у цветочной клумбы, перед которой выступал Абэ в момент рокового выстрела, чтобы помолиться. Кроме обычных людей возложить цветы пришли и некоторые местные политики. Как заявили РИА Новости представители организаторов мероприятия, так как третья годовщина трагической смерти бывшего премьера приходится на будний день, шатер был установлен ещё в воскресенье, чтобы как можно больше желающих могли почтить его память. Однако уже около 11 утра (05.00 мск) перед шатром стали собираться небольшие очереди из желающих возложить цветы, в букетов на столах стало так много, что организаторам пришлось убрать больше половины, чтобы освободить место для новых. Памятные мероприятия в годовщину убийства Синдзо Абэ традиционно собрали большое количество журналистов. Однако в отличие от прошлых в этом году для СМИ был выделен отдельный участок тротуара рядом с шатром, чтобы журналисты не останавливали естественный ритм жизни вокруг крупной железнодорожной станции, которая сегодня охраняется усиленным нарядом полиции. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 44-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Убийца в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Слушания над Ямагами начнутся 28 октября 2025 года. Его обвиняют в убийстве и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия. Как отмечали японские СМИ, он не собирается признавать свою вину в убийстве политика. В конце мая вдова Синдзо Абэ - Акиэ Абэ - посетила Москву, где ее принял президент РФ Владимир Путин. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, мировая экономика, япония, москва, рф, синдзо абэ, владимир путин