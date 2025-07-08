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Казахстан предусмотрел риск санкций при строительстве АЭС "Росатомом"
Казахстан предусмотрел риск санкций при строительстве АЭС "Росатомом" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Казахстан предусмотрел риск санкций при строительстве АЭС "Росатомом"
Казахстан предусмотрел риск возможных санкций при строительстве первой в стране АЭС российской государственной корпорацией "Росатом", говорится в сообщении... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:40+0300
2025-07-08T10:40+0300
2025-07-08T10:40+0300
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АСТАНА, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан предусмотрел риск возможных санкций при строительстве первой в стране АЭС российской государственной корпорацией "Росатом", говорится в сообщении агентства по атомной энергии, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Отмечаем, что государственной корпорации "Росатом" нет в санкционных списках. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах. Например, есть возможность применении соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов", - говорится в сообщении. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.
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общество , казахстан, астана, росатом
Энергетика, Общество , КАЗАХСТАН, Астана, Росатом
Казахстан предусмотрел риск санкций при строительстве АЭС "Росатомом"
Казахстан предусмотрел риск возможных санкций при строительстве АЭС "Росатомом"
АСТАНА, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан предусмотрел риск возможных санкций при строительстве первой в стране АЭС российской государственной корпорацией "Росатом", говорится в сообщении агентства по атомной энергии, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Отмечаем, что государственной корпорации "Росатом" нет в санкционных списках. На случай возникновения каких-либо рисков, связанных с усилением санкций в отдельных странах в будущем, будут предусмотрены соответствующие договорные механизмы, которые казахстанские компании применяли в других проектах. Например, есть возможность применении соответствующих санкционных оговорок и других правовых инструментов", - говорится в сообщении.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.
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