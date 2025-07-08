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"Агроэкспорт" сообщил о готовности наращивать поставки зерна и мяса в Китай - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Агроэкспорт" сообщил о готовности наращивать поставки зерна и мяса в Китай
"Агроэкспорт" сообщил о готовности наращивать поставки зерна и мяса в Китай - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Агроэкспорт" сообщил о готовности наращивать поставки зерна и мяса в Китай
Россия готова наращивать поставки пшеницы, шротов и жмыхов, а также растительных масел, мяса птицы, говядины, свинины, кормовых культур в Китай, сообщили в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T18:47+0300
2025-07-08T18:47+0300
экономика
китай
рф
агроэкспорт
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки пшеницы, шротов и жмыхов, а также растительных масел, мяса птицы, говядины, свинины, кормовых культур в Китай, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Там уточнили, что руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин провел рабочую встречу с делегацией провинции Шаньдун (КНР). С китайской стороны участвовали глава Торгово-экономического представительства правительства провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн, глава российского филиала Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express Logistics Co., Ltd. Ли Цин. "Илья Ильюшин выразил готовность к сотрудничеству с китайскими партнерами по широкой номенклатуре товаров, прежде всего в сфере наращивания поставок в Китай пшеницы, шротов и жмыхов, растительных масел, мяса птицы, говядины, свинины, кормовых культур и другой продукции", - сообщили в центре. По информации "Агроэкспорта", Цинь Хайфэн заявил о заинтересованности бизнеса провинции Шаньдун в закупках в России крупных партий зерновых и зернобобовых, мясной продукции и морепродуктов. "Он подчеркнул высокий экспортно-импортный потенциал провинции, в которой проживает более 100 миллионов человек. Регион занимает второе место среди провинций по численности населения и на сегодняшний день является одним из ключевых экономических регионов Китая", - говорится в сообщении. "По итогам встречи участники договорились создать двустороннюю рабочую группу и разработать дорожную карту сотрудничества. Так, китайская сторона выразила готовность консолидировать запросы шаньдунских импортеров продукции российского АПК, а "Агроэкспорт" – содействовать повышению осведомленности российских экспортеров о возможностях китайского перевозчика и начать проработку бизнес-миссии в провинцию Шаньдун в 2026 году", - заключили в центре.
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китай, рф, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, КИТАЙ, РФ, Агроэкспорт, Минсельхоз
18:47 08.07.2025
 
"Агроэкспорт" сообщил о готовности наращивать поставки зерна и мяса в Китай

"Агроэкспорт": Россия готова наращивать поставки пшеницы, масел и мяса в Китай

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия готова наращивать поставки пшеницы, шротов и жмыхов, а также растительных масел, мяса птицы, говядины, свинины, кормовых культур в Китай, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
Там уточнили, что руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин провел рабочую встречу с делегацией провинции Шаньдун (КНР). С китайской стороны участвовали глава Торгово-экономического представительства правительства провинции Шаньдун в России Цинь Хайфэн, глава российского филиала Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express Logistics Co., Ltd. Ли Цин.
"Илья Ильюшин выразил готовность к сотрудничеству с китайскими партнерами по широкой номенклатуре товаров, прежде всего в сфере наращивания поставок в Китай пшеницы, шротов и жмыхов, растительных масел, мяса птицы, говядины, свинины, кормовых культур и другой продукции", - сообщили в центре.
По информации "Агроэкспорта", Цинь Хайфэн заявил о заинтересованности бизнеса провинции Шаньдун в закупках в России крупных партий зерновых и зернобобовых, мясной продукции и морепродуктов.
"Он подчеркнул высокий экспортно-импортный потенциал провинции, в которой проживает более 100 миллионов человек. Регион занимает второе место среди провинций по численности населения и на сегодняшний день является одним из ключевых экономических регионов Китая", - говорится в сообщении.
"По итогам встречи участники договорились создать двустороннюю рабочую группу и разработать дорожную карту сотрудничества. Так, китайская сторона выразила готовность консолидировать запросы шаньдунских импортеров продукции российского АПК, а "Агроэкспорт" – содействовать повышению осведомленности российских экспортеров о возможностях китайского перевозчика и начать проработку бизнес-миссии в провинцию Шаньдун в 2026 году", - заключили в центре.
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