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На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы

На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы - 08.07.2025, ПРАЙМ

На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:58+0300

2025-07-08T17:58+0300

2025-07-08T17:58+0300

энергетика

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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция. "Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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турция, стамбул, рф, александр новак, аэс "аккую"