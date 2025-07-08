https://1prime.ru/20250708/akkuyu-859299675.html
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы - 08.07.2025, ПРАЙМ
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:58+0300
2025-07-08T17:58+0300
2025-07-08T17:58+0300
энергетика
турция
стамбул
рф
александр новак
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/55/838745540_0:115:1354:876_1920x0_80_0_0_b7eb10446e14e51382bf21ae1ca25515.jpg
СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция. "Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250628/novak-858987086.html
турция
стамбул
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/55/838745540_52:0:1220:876_1920x0_80_0_0_effa9e2f1bd4c1001f7f608e3e8f32b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, стамбул, рф, александр новак, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, Стамбул, РФ, Александр Новак, АЭС "Аккую"
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
"Русатом": на первом энергоблоке АЭС "Аккую" идут пусконаладочные работы
СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция.
"Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию