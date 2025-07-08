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На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы - 08.07.2025, ПРАЙМ
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На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы - 08.07.2025, ПРАЙМ
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:58+0300
2025-07-08T17:58+0300
энергетика
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александр новак
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция. "Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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турция, стамбул, рф, александр новак, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, Стамбул, РФ, Александр Новак, АЭС "Аккую"
17:58 08.07.2025
 
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы

"Русатом": на первом энергоблоке АЭС "Аккую" идут пусконаладочные работы

© Sputnik | Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции, это один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"На первом энергоблоке в настоящий момент выполняются пусконаладочные работы – это этап подготовки к пуску, когда все системы блока проходят комплекс контрольных операций", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что пуск энергоблока АЭС – это многоступенчатая операция.
"Сейчас идёт один из завершающих этапов подготовки к началу работы блока 1 АЭС "Аккую". Все системы и элементы блока приводятся в состояние эксплуатационной готовности, выполняется проверка их соответствия установленным в проекте критериям и характеристикам. Это необходимо для соблюдения требований ядерной безопасности и обеспечения надежной работы станции на долгие годы вперед", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию
28 июня, 12:18
 
ЭнергетикаТУРЦИЯСтамбулРФАлександр НовакАЭС "Аккую"
 
 
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