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Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит электричеством до 4 млн человек - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит электричеством до 4 млн человек
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит электричеством до 4 млн человек - 08.07.2025, ПРАЙМ
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит электричеством до 4 млн человек
Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 34 миллионов человек, сообщил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T18:25+0300
2025-07-08T18:25+0300
энергетика
турция
стамбул
рф
александр новак
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 34 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты. "Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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турция, стамбул, рф, александр новак, аэс "аккую", росатом
Энергетика, ТУРЦИЯ, Стамбул, РФ, Александр Новак, АЭС "Аккую", Росатом
18:25 08.07.2025
 
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит электричеством до 4 млн человек

Первый энергоблок АЭС "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией 3-4 млн человек

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СТАМБУЛ, 8 июл - ПРАЙМ. Первый энергоблок возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую" после запуска обеспечит электроэнергией порядка 34 миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"После ввода в эксплуатацию первый энергоблок АЭС "Аккую" будет вырабатывать более 8,7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3-4 миллиона человек — столько проживает, например, в провинции Мерсин и части соседней Аданы", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Он отметил, что электроэнергия от АЭС "Аккую" будет поступать в единую энергосистему Турции, без распределения напрямую в конкретные населённые пункты.
"Однако сравнение с численностью населения помогает наглядно представить масштаб: объем выработки одного энергоблока может обеспечить потребности в электроэнергии сотен населённых пунктов. Таким образом, даже один энергоблок АЭС "Аккую" будет иметь важное значение для энергетической стабильности как в регионе сооружения, так и в масштабах всей страны", - подчеркнул Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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ЭнергетикаТУРЦИЯСтамбулРФАлександр НовакАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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