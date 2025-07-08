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АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)" - 08.07.2025, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:07+0300

2025-07-08T13:07+0300

2025-07-08T13:07+0300

экономика

акра

x5 retail group

перекресток

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр Икс 5" на уровне АAA(RU), прогноз стабильный, и облигаций ООО "Икс 5 Финанс" - на уровне ААА(RU)... Кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" обусловлен лидерской позицией компании на российском рынке продовольственной розницы, очень сильными операционным риск-профилем и ликвидностью, низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью", - говорится в сообщении. Среди ключевых факторов оценки - очень сильный операционный риск-профиль, низкая долговая нагрузка и высокий уровень покрытия, очень сильная ликвидность при сильном денежном потоке. По оценке рейтингового агентства компания определяется высокой оценкой рыночной позиции, а также очень высокими оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления. Основное направление деятельности компании - розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса - характеризуется низкой цикличностью спроса. Отмечается, что в 2025 году компания возобновила выплату дивидендов, использовав для этого накопленный за три года запас денежных средств на балансе, что позволило не наращивать общий долг. Агентство отмечает восстановление инвестиционной активности компании с 2023 года. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, добавляется в сообщении. Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести снижение отношения FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам ниже 1,5х, снижение рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов ниже 10% при одновременном росте взвешенного отношения скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей выше 4х. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

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акра, x5 retail group, перекресток