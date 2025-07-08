Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/akra--859285800.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)" - 08.07.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:07+0300
2025-07-08T13:07+0300
экономика
акра
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_0:134:2561:1574_1920x0_80_0_0_0065f62aa8ddc0899396500ca857771d.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр Икс 5" на уровне АAA(RU), прогноз стабильный, и облигаций ООО "Икс 5 Финанс" - на уровне ААА(RU)... Кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" обусловлен лидерской позицией компании на российском рынке продовольственной розницы, очень сильными операционным риск-профилем и ликвидностью, низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью", - говорится в сообщении. Среди ключевых факторов оценки - очень сильный операционный риск-профиль, низкая долговая нагрузка и высокий уровень покрытия, очень сильная ликвидность при сильном денежном потоке. По оценке рейтингового агентства компания определяется высокой оценкой рыночной позиции, а также очень высокими оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления. Основное направление деятельности компании - розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса - характеризуется низкой цикличностью спроса. Отмечается, что в 2025 году компания возобновила выплату дивидендов, использовав для этого накопленный за три года запас денежных средств на балансе, что позволило не наращивать общий долг. Агентство отмечает восстановление инвестиционной активности компании с 2023 года. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, добавляется в сообщении. Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести снижение отношения FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам ниже 1,5х, снижение рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов ниже 10% при одновременном росте взвешенного отношения скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей выше 4х. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://1prime.ru/20250505/msfo-857271687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1a/857936171_142:0:2417:1706_1920x0_80_0_0_1cabb44269f190b154755f0a4273b2fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акра, x5 retail group, перекресток
Экономика, АКРА, X5 Retail Group, Перекресток
13:07 08.07.2025
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг X5 Group на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный

© Фото : Пресс-служба Х5 GroupПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© Фото : Пресс-служба Х5 Group
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ритейлера X5 Group (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") на уровне "AAA(RU)", прогноз стабильный, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр Икс 5" на уровне АAA(RU), прогноз стабильный, и облигаций ООО "Икс 5 Финанс" - на уровне ААА(RU)... Кредитный рейтинг ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" обусловлен лидерской позицией компании на российском рынке продовольственной розницы, очень сильными операционным риск-профилем и ликвидностью, низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью", - говорится в сообщении.
Среди ключевых факторов оценки - очень сильный операционный риск-профиль, низкая долговая нагрузка и высокий уровень покрытия, очень сильная ликвидность при сильном денежном потоке.
По оценке рейтингового агентства компания определяется высокой оценкой рыночной позиции, а также очень высокими оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления. Основное направление деятельности компании - розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса - характеризуется низкой цикличностью спроса.
Отмечается, что в 2025 году компания возобновила выплату дивидендов, использовав для этого накопленный за три года запас денежных средств на балансе, что позволило не наращивать общий долг. Агентство отмечает восстановление инвестиционной активности компании с 2023 года.
Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, добавляется в сообщении.
Агентство также уточняет, что к негативному рейтинговому действию могут привести снижение отношения FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам ниже 1,5х, снижение рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов ниже 10% при одновременном росте взвешенного отношения скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей выше 4х.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 марта под управлением компании находились 27 536 магазинов. Это точки торговых сетей "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
Перекресток - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
X5 Group в I квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 24%
5 мая, 10:07
 
ЭкономикаАКРАX5 Retail GroupПерекресток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала