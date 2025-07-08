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"АльфаСтрахование" выплатит пассажирам 21 млн рублей из-за задержек рейсов

"АльфаСтрахование" выплатит пассажирам 21 млн рублей из-за задержек рейсов - 08.07.2025, ПРАЙМ

"АльфаСтрахование" выплатит пассажирам 21 млн рублей из-за задержек рейсов

Объем страховых выплат пассажирам из-за задержек и отмен рейсов в ряде российских аэропортов 5-7 июля от "АльфаСтрахования" превысит 21 миллион рублей, сообщили | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:44+0300

2025-07-08T15:44+0300

2025-07-08T15:44+0300

экономика

общество

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альфастрахование

росавиация

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем страховых выплат пассажирам из-за задержек и отмен рейсов в ряде российских аэропортов 5-7 июля от "АльфаСтрахования" превысит 21 миллион рублей, сообщили РИА Новости в компании. "АльфаСтрахование" прогнозирует страховые выплаты на сумму более 21 миллиона рублей пассажирам, которые пострадали от отмен и задержек авиарейсов 5-7 июля", – сообщили в компании. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В страховой компании сообщили, что часть пассажиров уже получила более 10 миллионов рублей через систему моментальных выплат. В рамках этой системы страховщик самостоятельно фиксирует случаи отмен и задержек перелетов и информирует о них клиентов, которые оформили страховой полис при приобретении билетов. Моментальная выплата приходит на банковскую карту клиента и не зависит от услуг, которые пассажир получает от перевозчика в связи с задержкой рейса. "За полгода ситуация с подобным авиаколлапсом повторяется уже в третий раз. Рекордным по количеству произведенных выплат стал май этого года – только за 6-10 мая в период коллапса в аэропортах Москвы "АльфаСтрахование" выплатила более 30 ммиллионов рубле", - пояснил директор департамента страхования пассажиров Дмитрий Мигачев.

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общество , рф, альфастрахование, росавиация