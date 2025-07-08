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Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение во вторник

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение во вторник - 08.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение во вторник

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение во второй половине торгов вторника, продолжая консолидацию в узких диапазонах, следует из данных торгов... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:20+0300

2025-07-08T16:20+0300

2025-07-08T16:20+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение во второй половине торгов вторника, продолжая консолидацию в узких диапазонах, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижался на 0,38%, до 2 745,78 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,29%, до 69,38 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня находились в минусе и стремились к поддержкам 2730 пунктов и 1085 пунктов соответственно в условиях дивидендных отсечек и отсутствия масштабных драйверов движения. Среднесрочно российский рынок продолжает консолидироваться в узких диапазонах значений", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций открылся вниз третью сессию подряд, но вскоре стал восстанавливаться и вышел в умеренный плюс. Однако в середине торгов произошла еще одна просадка, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил двухнедельный минимум и несет заметные потери", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Давление на котировки акций продолжает оказывать ухудшение геополитической обстановки, добавил эксперт. Вчера глава МИД Франции сообщил, что ЕС готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года, пояснил Бабин. Важным для российского рынка событием на этой неделе станет публикация июньской динамики индекса потребительских цен в пятницу, отметил Магомед Магомедов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции МТС (+1,83%) уже начали восстановление после вчерашней дивидендной отсечки, отметила Кожухова. Также дорожают акции "Позитива" (+3,9%), АФК "Система" (+3,13%), ПИКа (+2,55%), "Ростелекома" (+1,84%), ОГК-2 (+1,56%). Продажи в бумагах "Светофор Групп" (-1,35%) связаны с закрытием реестра акционеров на получение дивидендов, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (-3,05%), Московского кредитного банка (-2,86%), "Татнефти" (-2,33%), "Роснефти" (-1,89%), "Лукойла" (-1,46%). ПРОГНОЗЫ Магомедов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "Учитывая почти полную зависимость динамики нашего рынка от фактора геополитики, если он не улучшится, индекс Мосбиржи после пробоя обозначенной вчера промежуточной поддержки 2750 пунктов может направиться в область 2702–2716 пунктов, способную выступить более серьезным техническим препятствием для снижения фондового индикатора", - рассказал Бабин. Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700-2800 пунктов.

https://1prime.ru/20250708/rynok-859282491.html

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общество , мосбиржа, финам, ртс