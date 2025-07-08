https://1prime.ru/20250708/aravija-859269651.html
Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию
Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию - 08.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию
После запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией билеты туда-обратно составят в среднем 32 тысячи рублей, сообщила журналистам руководитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:17+0300
2025-07-08T07:17+0300
2025-07-08T07:17+0300
общество
саудовская аравия
москва
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859269651.jpg?1751948221
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. После запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией билеты туда-обратно составят в среднем 32 тысячи рублей, сообщила журналистам руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих.
"Когда авиаперевозчики откроют прямые рейсы в Саудовскую Аравию из Москвы, перелёт туда-обратно в среднем может обойтись в 32 тысячи рублей. Цена будет меняться в зависимости от сезона и авиакомпании: у классических перевозчиков дороже, у бюджетных может быть дешевле, но, скорее всего, с пересадками", - сказала Долгих.
Она отметила, что спрос на рейсы в Саудовскую Аравию поддержат деловые туристы, паломники, а также опытные путешественники, которым интересно новое направление.
"Вряд ли страна в один момент станет массовым направлением, особенно для пляжного отдыха. Прямые рейсы, скорее всего, будут востребованы в Москве и крупных городах с деловыми связями и мусульманским населением", - добавила эксперт.
В начале июля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь.
саудовская аравия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , саудовская аравия, москва, сергей лавров, мид рф, мид
Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию
Эксперт Долгих: прямые рейсы из Москвы в Саудовскую Аравию обойдутся в 32 тысячи рублей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. После запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией билеты туда-обратно составят в среднем 32 тысячи рублей, сообщила журналистам руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих.
"Когда авиаперевозчики откроют прямые рейсы в Саудовскую Аравию из Москвы, перелёт туда-обратно в среднем может обойтись в 32 тысячи рублей. Цена будет меняться в зависимости от сезона и авиакомпании: у классических перевозчиков дороже, у бюджетных может быть дешевле, но, скорее всего, с пересадками", - сказала Долгих.
Она отметила, что спрос на рейсы в Саудовскую Аравию поддержат деловые туристы, паломники, а также опытные путешественники, которым интересно новое направление.
"Вряд ли страна в один момент станет массовым направлением, особенно для пляжного отдыха. Прямые рейсы, скорее всего, будут востребованы в Москве и крупных городах с деловыми связями и мусульманским населением", - добавила эксперт.
В начале июля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь.