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Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию

Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию - 08.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила стоимость авиабилетов из Москвы в Саудовскую Аравию

После запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией билеты туда-обратно составят в среднем 32 тысячи рублей, сообщила журналистам руководитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T07:17+0300

2025-07-08T07:17+0300

2025-07-08T07:17+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. После запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией билеты туда-обратно составят в среднем 32 тысячи рублей, сообщила журналистам руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих. "Когда авиаперевозчики откроют прямые рейсы в Саудовскую Аравию из Москвы, перелёт туда-обратно в среднем может обойтись в 32 тысячи рублей. Цена будет меняться в зависимости от сезона и авиакомпании: у классических перевозчиков дороже, у бюджетных может быть дешевле, но, скорее всего, с пересадками", - сказала Долгих. Она отметила, что спрос на рейсы в Саудовскую Аравию поддержат деловые туристы, паломники, а также опытные путешественники, которым интересно новое направление. "Вряд ли страна в один момент станет массовым направлением, особенно для пляжного отдыха. Прямые рейсы, скорее всего, будут востребованы в Москве и крупных городах с деловыми связями и мусульманским населением", - добавила эксперт. В начале июля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь.

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