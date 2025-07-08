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Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/atr--859281366.html
Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США
Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США - 08.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США, свидетельствуют данные бирж. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
экономика
общество
сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
shenzhen composite
hang seng index
kospi
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США, свидетельствуют данные бирж. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,7%, до 3 497,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,34%, до 2 102,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 24 148,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,81%, до 3 114,95 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 590,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 39 688,81 пункта. Склонность трейдеров к риску поддерживалась новыми сигналами от США по торговле. Президент страны Дональд Трамп в ночь на вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. При этом Трамп также сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, сообщило агентство Киодо. Аналитики предупреждают, что несмотря на отсрочку ситуация с торговлей между азиатскими странами и США остается серьезной. "Для Трампа важнее то, есть ли у США дефицит в торговле товарами с той или иной страной, чем то, является ли эта страна союзником. Тарифы Трампа будут сдерживать региональный рост, потому что многие азиатские страны зависят от американского рынка в своем экспорте", - приводит агентство Блумберг мнение директора по торговле с Японией консалтинговой Eurasia Group Дэвида Болинга (David Boling). Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Австралии. Ранее во вторник Резервный банк страны по итогам заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,85%, хотя аналитики ожидали ее снижения до 3,6%. Хотя месячные данные по инфляции указывают на то, что квартальная инфляция будет в целом в рамках прогноза, они оказались немного выше ожидаемого, заявил регулятор.
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сша
япония
азиатско-тихоокеанский регион
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общество , сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Общество , США, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
11:55 08.07.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США

Фондовые индексы АТР закрылись в плюсе на фоне отсрочки пошлин США

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,7%, до 3 497,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,34%, до 2 102,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 24 148,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,81%, до 3 114,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 590,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 39 688,81 пункта.
Склонность трейдеров к риску поддерживалась новыми сигналами от США по торговле. Президент страны Дональд Трамп в ночь на вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года.
При этом Трамп также сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, сообщило агентство Киодо.
Аналитики предупреждают, что несмотря на отсрочку ситуация с торговлей между азиатскими странами и США остается серьезной.
"Для Трампа важнее то, есть ли у США дефицит в торговле товарами с той или иной страной, чем то, является ли эта страна союзником. Тарифы Трампа будут сдерживать региональный рост, потому что многие азиатские страны зависят от американского рынка в своем экспорте", - приводит агентство Блумберг мнение директора по торговле с Японией консалтинговой Eurasia Group Дэвида Болинга (David Boling).
Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Австралии. Ранее во вторник Резервный банк страны по итогам заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,85%, хотя аналитики ожидали ее снижения до 3,6%. Хотя месячные данные по инфляции указывают на то, что квартальная инфляция будет в целом в рамках прогноза, они оказались немного выше ожидаемого, заявил регулятор.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в плюсе
08:11
 
ЭкономикаОбществоСШАЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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