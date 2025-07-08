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Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в плюсе

Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в плюсе - 08.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно торгуются в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:11+0300

2025-07-08T08:11+0300

2025-07-08T08:11+0300

экономика

австралия

сша

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают решение центробанка Австралии сохранить учетную ставку на уровне 3,85% и другие макроэкономические новости. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58%, до 3 493,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,07%, до 2 096,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,72%, до 24 061 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,44%, до 3 103,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,25%, до 8 567,9 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,24%, до 39 684,5 пункта. Во вторник инвесторы оценивают решение центробанка Австралии относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. По итогам июльского заседания регулятор сохранил учётную ставку на уровне 3,85%, хотя аналитики ожидали ее снижения до 3,6%. Инвесторы обращают внимание и на другие макроэкономические новости. Президент США Дональд Трамп во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. При этом Трамп также сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Как передает агентство Киодо, премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам.

https://1prime.ru/20250707/atr-859240881.html

австралия

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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австралия, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi