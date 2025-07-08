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СМИ: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии - 08.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии
СМИ: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии - 08.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии
Предприниматель Илон Маск получает предложения о помощи в создании собственной партии - свою поддержку предлагают основатель собственной независимой партии... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:58+0300
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политика
общество
сша
дональд трамп
politico
илон маск
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск получает предложения о помощи в создании собственной партии - свою поддержку предлагают основатель собственной независимой партии Forward Party Эндрю Янг, организация No Labels и Либертарианская партия США, сообщает портал Axios. В июне издание Politico по итогам интервью с Янгом сообщало, что основатель Forward Party на фоне конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом предложил предпринимателю вместе создать новую партию. "Илону Маску (на фоне - ред.) усилий по созданию новой политической партии поступают предложения о помощи от Forward Party Эндрю Янга, Либертарианской партии и нескольких консультантов", - говорится в публикации портала. В комментарии Axios Янг заявил, что он поддерживает контакт с Маском и его командой. Кроме того, о желании помочь Маску заявила и организация No Labels, которая ранее планировала выдвинуть своего независимого кандидата для участия в президентских выборах в 2024 году. Портал также отмечает, что свою помощь предпринимателю предлагает Либертарианская партия, обращаясь к нему в соцсети X. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, заявив, что сейчас страна однопартийная. Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск 6 июля официально подал документы на регистрацию своей партии в США. В еще не обработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет America Party (AMEP), в переводе с английского языка - "Партия Америка".
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общество , сша, дональд трамп, politico, илон маск
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Politico, Илон Маск
13:58 08.07.2025
 
СМИ: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии

Axios: Илону Маску предлагают помощь в создании собственной партии

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск получает предложения о помощи в создании собственной партии - свою поддержку предлагают основатель собственной независимой партии Forward Party Эндрю Янг, организация No Labels и Либертарианская партия США, сообщает портал Axios.
В июне издание Politico по итогам интервью с Янгом сообщало, что основатель Forward Party на фоне конфликта Маска с президентом США Дональдом Трампом предложил предпринимателю вместе создать новую партию.
"Илону Маску (на фоне - ред.) усилий по созданию новой политической партии поступают предложения о помощи от Forward Party Эндрю Янга, Либертарианской партии и нескольких консультантов", - говорится в публикации портала.
В комментарии Axios Янг заявил, что он поддерживает контакт с Маском и его командой. Кроме того, о желании помочь Маску заявила и организация No Labels, которая ранее планировала выдвинуть своего независимого кандидата для участия в президентских выборах в 2024 году. Портал также отмечает, что свою помощь предпринимателю предлагает Либертарианская партия, обращаясь к нему в соцсети X.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, заявив, что сейчас страна однопартийная. Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Маск 6 июля официально подал документы на регистрацию своей партии в США. В еще не обработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет America Party (AMEP), в переводе с английского языка - "Партия Америка".
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ПолитикаОбществоСШАДональд ТрампPoliticoИлон Маск
 
 
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