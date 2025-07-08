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США рассчитывают заработать более 300 млрд долларов на импортных пошлинах
США рассчитывают заработать более 300 млрд долларов на импортных пошлинах - 08.07.2025, ПРАЙМ
США рассчитывают заработать более 300 млрд долларов на импортных пошлинах
США рассчитывают получить свыше 300 миллиардов долларов от импортных пошлин к концу 2025 года, заявил во вторник министр финансов страны Скотт Бессент. | 08.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. США рассчитывают получить свыше 300 миллиардов долларов от импортных пошлин к концу 2025 года, заявил во вторник министр финансов страны Скотт Бессент. "Мы можем ожидать, что к концу года эта цифра превысит 300 миллиардов долларов", - сообщил он в Белом доме на заседании кабинета во главе с президентом США Дональдом Трампом, комментируя доходы страны от импортных пошлин. Бессент добавил, что на данный момент Вашингтон получил уже около 100 миллиардов долларов за счет взимаемых пошлин. Ранее во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как президент США продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, вашингтон, китай, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
США рассчитывают заработать более 300 млрд долларов на импортных пошлинах
Бессент: США рассчитывают получить свыше 300 млрд долларов к концу года от пошлин
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. США рассчитывают получить свыше 300 миллиардов долларов от импортных пошлин к концу 2025 года, заявил во вторник министр финансов страны Скотт Бессент.
"Мы можем ожидать, что к концу года эта цифра превысит 300 миллиардов долларов", - сообщил он в Белом доме на заседании кабинета во главе с президентом США Дональдом Трампом, комментируя доходы страны от импортных пошлин.
Бессент добавил, что на данный момент Вашингтон получил уже около 100 миллиардов долларов за счет взимаемых пошлин.
Ранее во вторник Трамп заявил, что США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах после того, как президент США продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. Трамп добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп