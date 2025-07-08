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Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза

Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза - 08.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза

Поставки алюминия из России в Бразилию в июне этого года выросли практически в два раза, достигнув максимальных значений за полгода, а вот черных металлов -... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T06:16+0300

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2025-07-08T06:16+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Бразилию в июне этого года выросли практически в два раза, достигнув максимальных значений за полгода, а вот черных металлов - снизились в 19 раз, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам июня импорт Бразилией российского алюминия составил 2,1 миллиона долларов. Главным образом это был необработанный алюминий. Как в месячном, так и в годовом выражении произошел рост поставок в 1,8 раза - до максимальных с января значений. Всего за первое полугодие 2025 года Бразилиа купила у Москвы алюминия почти на 10 миллионов долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, Бразилия в июне закупила российских черных металлов на 2,1 миллиона долларов. В основном это был плоский прокат из стали шириной от 60 сантиметров. При этом за год импорт Бразилией российских железа и стали сократился в 19 раз, а за месяц - на 8%. Общий объем поставок черных металлов из РФ за первые шесть месяцев 2025 года составил 10,2 миллиона долларов - это в 15 раз меньше, чем годом ранее.

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общество , бразилия, москва, рф