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Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза
Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза - 08.07.2025, ПРАЙМ
Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза
Поставки алюминия из России в Бразилию в июне этого года выросли практически в два раза, достигнув максимальных значений за полгода, а вот черных металлов -... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T06:16+0300
2025-07-08T06:16+0300
общество
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Бразилию в июне этого года выросли практически в два раза, достигнув максимальных значений за полгода, а вот черных металлов - снизились в 19 раз, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам июня импорт Бразилией российского алюминия составил 2,1 миллиона долларов. Главным образом это был необработанный алюминий. Как в месячном, так и в годовом выражении произошел рост поставок в 1,8 раза - до максимальных с января значений. Всего за первое полугодие 2025 года Бразилиа купила у Москвы алюминия почти на 10 миллионов долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, Бразилия в июне закупила российских черных металлов на 2,1 миллиона долларов. В основном это был плоский прокат из стали шириной от 60 сантиметров. При этом за год импорт Бразилией российских железа и стали сократился в 19 раз, а за месяц - на 8%. Общий объем поставок черных металлов из РФ за первые шесть месяцев 2025 года составил 10,2 миллиона долларов - это в 15 раз меньше, чем годом ранее.
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общество , бразилия, москва, рф
Общество , БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, РФ
06:16 08.07.2025
 
Бразилия в июне увеличила импорт алюминия из России в два раза

Поставки алюминия из России в Бразилию в июне выросли почти в два раза

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки алюминия из России в Бразилию в июне этого года выросли практически в два раза, достигнув максимальных значений за полгода, а вот черных металлов - снизились в 19 раз, выяснило РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам июня импорт Бразилией российского алюминия составил 2,1 миллиона долларов. Главным образом это был необработанный алюминий.
Как в месячном, так и в годовом выражении произошел рост поставок в 1,8 раза - до максимальных с января значений.
Всего за первое полугодие 2025 года Бразилиа купила у Москвы алюминия почти на 10 миллионов долларов. Это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Кроме того, Бразилия в июне закупила российских черных металлов на 2,1 миллиона долларов. В основном это был плоский прокат из стали шириной от 60 сантиметров. При этом за год импорт Бразилией российских железа и стали сократился в 19 раз, а за месяц - на 8%.
Общий объем поставок черных металлов из РФ за первые шесть месяцев 2025 года составил 10,2 миллиона долларов - это в 15 раз меньше, чем годом ранее.
 
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