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Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар
Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар - 08.07.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар
Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T22:17+0300
2025-07-08T22:17+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. "БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:17 08.07.2025
 
Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар

Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать статус доллара как "мирового стандарта"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому.
Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
"БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Президент Бразилии осудил планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС
21:30
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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