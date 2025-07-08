https://1prime.ru/20250708/briks-859304593.html

Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар

Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар - 08.07.2025, ПРАЙМ

Трамп обвинил БРИКС в попытках подорвать доллар

Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T22:17+0300

2025-07-08T22:17+0300

2025-07-08T22:17+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/32/842323261_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_4d25b78e7141c5a9e7743e4ce22d23d3.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в попытках подорвать статус американского доллара как "мирового стандарта" и дал понять, что Соединенные Штаты будут противодействовать этому. Трамп написал в воскресенье в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. "БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом. Однако мы не собираемся терять этот статус ни при каких обстоятельствах", - сказал Трамп журналистам на заседании своего кабинета. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.

https://1prime.ru/20250708/lula-859304202.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп