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ByteDance опровергла слухи о продаже TikTok Oracle

ByteDance опровергла слухи о продаже TikTok Oracle - 08.07.2025, ПРАЙМ

ByteDance опровергла слухи о продаже TikTok Oracle

Китайская компания ByteDance опровергла слухи о том, что она якобы согласилась продать американский бизнес TikTok американскому консорциуму во главе с Oracle,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T05:34+0300

2025-07-08T05:34+0300

2025-07-08T05:34+0300

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ПЕКИН, 8 июл - ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance опровергла слухи о том, что она якобы согласилась продать американский бизнес TikTok американскому консорциуму во главе с Oracle, сообщает во вторник издание "Кэчуанбань жибао". Газета отмечает, что в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что ByteDance якобы согласилась продать американский бизнес TikTok консорциуму из США во главе с Oracle и сохранить миноритарный пакет акций, компания заявила, что "эта информация не соответствует действительности". ByteDance также подчеркнула, что в апреле ходили похожие слухи, и тогда компания также официально их опровергла. В январе этого года сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов. На прошлой неделе издание New York Post сообщило, что Китай задерживает продажу американского бизнеса TikTok инвесторам из США, чтобы получить максимальную выгоду в рамках торговых переговоров со Штатами. В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, "через две недели", добавив, что ими станет "группа очень богатых людей". Ранее МИД КНР, комментируя вопрос с TikTok, заявлял, что американская сторона должна обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, работающих в Соединенных Штатах. В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года.

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общество , сша, китай, кнр, дональд трамп, tiktok, bytedance, oracle