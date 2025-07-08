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Росфинмониторинг заявил о росте вовлеченности детей в незаконные операции

Росфинмониторинг заявил о росте вовлеченности детей в незаконные операции - 08.07.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг заявил о росте вовлеченности детей в незаконные операции

Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:56+0300

2025-07-08T13:56+0300

2025-07-08T13:56+0300

общество

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники. И сегодня есть школьники, которые семилетними уже попадают в эти операции. У них есть карточки для расчетов за обеды, они, как правило, привязаны к счетам родителей. Преступники начинают пользоваться этим", - рассказал Чиханчин. "Самое опасное в том, что преступники начинают криминализировать тех, кто случайно попадает в эти схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм", – добавил он. По его словам, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами сейчас запускает специальный механизм борьбы с такими преступлениями. Однако он признал, что вовлеченность граждан в незаконные финансовые схемы в последнее время заметно растет. "Это связано с ростом доступности финансовых услуг", - сказал Чиханчин. "Появились информационно-коммуникационные технологии, охват аудитории. Более 50 тысяч сайтов постоянно работает на привлечение (граждан к незаконным схемам – ред.)", – отметил глава Росфинмониторинга. Кроме того, по его словам, финансовые схемы стали носить транснациональный характер.

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общество , юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг