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Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ работают над регулированием вывоза золота

Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ работают над регулированием вывоза золота - 08.07.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ работают над регулированием вывоза золота

Росфинмониторинг, Минфин и Центральный банк продолжают работать над законодательным регулированием оборота золота - сейчас фактически свободный вывоз... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:24+0300

2025-07-08T14:24+0300

2025-07-08T14:24+0300

экономика

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

минфин

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг, Минфин и Центральный банк продолжают работать над законодательным регулированием оборота золота - сейчас фактически свободный вывоз драгметалла привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства обратил внимание на существенное увеличение использования в расчетах золотых слитков - "где-то в два с лишним раза". "Да, сейчас немножечко приупало чуть-чуть, хотя активно идет. Неурегулированность полная обращения с золотом. Мы с Минфином, с Центральным банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства, я думаю, что удастся поправить. То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат. Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает (прибыль - ред.)", - сказал Чиханчин. В апреле замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что вопрос об ограничении вывоза золота из РФ физлицами продолжает обсуждаться, среди ведомств есть разногласия. Причем, по его словам, что не получается договориться не по объему ограничения вывоза, а среди ведомств в данном вопросе есть принципиальные позиции, например, что ограничения не нужны. С предложением ввести ограничение на экспорт золота физлицами выступила ФТС России еще в 2023 году: Росфинмониторинг тогда фиксировал значительный рост числа незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов. В частности, по данным службы, граждане в 2023 году приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Весной прошлого года Моисеев сообщал, что министерство финансов РФ разработало ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны. Тогда замминистра отмечал, что также планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). За вывозом золота физическими лицами будет обеспечен госконтроль. Замминистра подчеркивал, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как через аэропути риск меньше.

https://1prime.ru/20250708/zoloto--859273305.html

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юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг, минфин