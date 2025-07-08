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FT: ЕС срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины

FT: ЕС срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ

FT: ЕС срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины

Евросоюз в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере 19 миллиардов долларов в 2026 году, в том числе рассматривается... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:11+0300

2025-07-08T09:11+0300

2025-07-08T09:11+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Евросоюз в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере 19 миллиардов долларов в 2026 году, в том числе рассматривается дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС, на фоне сокращения поддержки Киева со стороны США и неясных перспектив достижения прекращения огня на Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этими обсуждениями. "Брюссель в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году... Еврокомиссия обсуждает варианты со странами ЕС, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС", - говорится в публикации газеты. Высокопоставленный европейский чиновник, участвующий в переговорах с Киевом, сообщил изданию, что многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на соглашение о прекращении огня в 2025 году, вынуждены пересчитывать свои расходы, осознавая, что существует финансовая "дыра", как бы они ни пытались ее уменьшить. Согласно чиновникам, Еврокомиссии уже пришлось скорректировать свои расходы, связанные с Украиной, в 2025 году. Один европейский дипломат заявил изданию, что ЕС намерен обеспечить покрытие потребностей Киева задолго до наступления зимы, особенно с учетом неясных перспектив возобновления американской поддержки Киева. По данным газеты, Еврокомиссия рассматривает предложение Киева для страны G7, которое заключается в направлении военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов - они будут отдельно учитываться как "внебюджетный внешний трансферт", одновременно засчитываясь в целевые расходы на национальную оборону. Как добавляет издание, еще один вариант заключается в ожидании выплат из существующей схемы G7 на 50 миллиардов долларов, в рамках которой Киеву выдаются кредиты за счет доходов от заблокированных российских активов. Наконец, страны изучают возможность извлечения большей выгоды из активов РФ путем реинвестирования их в более рискованные категории активов, говорится в статье.

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