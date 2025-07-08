https://1prime.ru/20250708/dollar--859297940.html

Доллар дорожает к иене второй день подряд

Доллар дорожает к иене второй день подряд - 08.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к иене второй день подряд

Курс доллара по отношению к иене растет во вторник вечером, американская валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд после заявлений президента США... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:58+0300

2025-07-08T16:58+0300

2025-07-08T16:58+0300

экономика

сша

япония

южная корея

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет во вторник вечером, американская валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.50 мск курс доллара к иене поднимался до 146,75 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар. По итогам понедельника иена подешевела почти на 1%. Курс евро к доллару на 16.50 мск увеличивался до 1,1709 доллара с 1,1708 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,64 пункта. Трамп в понедельник сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США". При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. "По-прежнему остается много неопределенности в отношении того, где в конечном итоге установятся ставки пошлин и какие страны получат те или иные ставки, поэтому неопределенность в отношении мировой экономики все еще высока, и это будет держать инвесторов в напряжении", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг (Carol Kong).

https://1prime.ru/20250708/evro--859282146.html

сша

япония

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, япония, южная корея, дональд трамп