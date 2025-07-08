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Доллар дорожает к иене второй день подряд - 08.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250708/dollar--859297940.html
Доллар дорожает к иене второй день подряд
Доллар дорожает к иене второй день подряд - 08.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене второй день подряд
Курс доллара по отношению к иене растет во вторник вечером, американская валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд после заявлений президента США... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:58+0300
2025-07-08T16:58+0300
экономика
сша
япония
южная корея
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет во вторник вечером, американская валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.50 мск курс доллара к иене поднимался до 146,75 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар. По итогам понедельника иена подешевела почти на 1%. Курс евро к доллару на 16.50 мск увеличивался до 1,1709 доллара с 1,1708 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,64 пункта. Трамп в понедельник сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США". При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. "По-прежнему остается много неопределенности в отношении того, где в конечном итоге установятся ставки пошлин и какие страны получат те или иные ставки, поэтому неопределенность в отношении мировой экономики все еще высока, и это будет держать инвесторов в напряжении", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг (Carol Kong).
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сша, япония, южная корея, дональд трамп
Экономика, США, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп
16:58 08.07.2025
 
Доллар дорожает к иене второй день подряд

Доллар укрепляется к иене второй торговый день подряд

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет во вторник вечером, американская валюта укрепляется вторую торговую сессию подряд после заявлений президента США Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на товары из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.50 мск курс доллара к иене поднимался до 146,75 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар. По итогам понедельника иена подешевела почти на 1%.
Курс евро к доллару на 16.50 мск увеличивался до 1,1709 доллара с 1,1708 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,64 пункта.
Трамп в понедельник сообщил, что с 1 августа США вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года.
"По-прежнему остается много неопределенности в отношении того, где в конечном итоге установятся ставки пошлин и какие страны получат те или иные ставки, поэтому неопределенность в отношении мировой экономики все еще высока, и это будет держать инвесторов в напряжении", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг (Carol Kong).
*Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Евро дорожает к доллару на отсрочке США по пошлинам
12:06
 
ЭкономикаСШАЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯДональд Трамп
 
 
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