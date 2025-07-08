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Объем выдачи ипотеки в России за полгода упал на 47%
Объем выдачи ипотеки в России за полгода упал на 47% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Объем выдачи ипотеки в России за полгода упал на 47%
Российские банки выдали в первой половине 2025 года 1,5 триллиона рублей ипотеки - на 47% меньше, чем в январе-июне 2024 года, подсчитали в "Дом.РФ". | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:50+0300
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2025-07-08T17:50+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские банки выдали в первой половине 2025 года 1,5 триллиона рублей ипотеки - на 47% меньше, чем в январе-июне 2024 года, подсчитали в "Дом.РФ". "Всего по итогам первого полугодия выдано 340 тысяч кредитов на 1,5 триллиона рублей, что на 55% меньше в количестве и на 47% в объеме, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 63% кредитов (81% в объеме) пришлось на льготные программы", - говорится в сообщении госкомпании. Как указывается в нем, объем выдачи льготной ипотеки за полгода упал на 46% - до 1,2 триллиона рублей, количество льготных кредитов сократилось на 50% - до 212 тысяч. В "Дом.РФ" ожидают, что по итогам года российские банки смогут выдать 1-1,2 миллиона ипотечных кредитов на 3,8-4 триллиона рублей.
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дом.рф, бизнес, недвижимость
Экономика, Дом.РФ, Бизнес, Недвижимость
Объем выдачи ипотеки в России за полгода упал на 47%
"Дом.РФ": банки выдали в первой половине 2025 года 1,5 триллиона рублей ипотеки
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские банки выдали в первой половине 2025 года 1,5 триллиона рублей ипотеки - на 47% меньше, чем в январе-июне 2024 года, подсчитали в "Дом.РФ".
"Всего по итогам первого полугодия выдано 340 тысяч кредитов на 1,5 триллиона рублей, что на 55% меньше в количестве и на 47% в объеме, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 63% кредитов (81% в объеме) пришлось на льготные программы", - говорится в сообщении госкомпании.
Как указывается в нем, объем выдачи льготной ипотеки за полгода упал на 46% - до 1,2 триллиона рублей, количество льготных кредитов сократилось на 50% - до 212 тысяч.
В "Дом.РФ" ожидают, что по итогам года российские банки смогут выдать 1-1,2 миллиона ипотечных кредитов на 3,8-4 триллиона рублей.
Ставки по рыночной ипотеке в России снизились на 5 процентных пунктов