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В ЦАР призвали Россию инвестировать в экономику страны
В ЦАР призвали Россию инвестировать в экономику страны - 08.07.2025, ПРАЙМ
В ЦАР призвали Россию инвестировать в экономику страны
Министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики (ЦАР) Тьерри Патрик Аколоза призвал российских партнеров инвестировать в экономику ЦАР,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:26+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики (ЦАР) Тьерри Патрик Аколоза призвал российских партнеров инвестировать в экономику ЦАР, поскольку её рынок открыт и представляет возможности для ведения бизнеса. "Я благодарю руководство Российской Федерации за приглашение, которые мы получили, чтобы принять участие в 15-м "Иннопроме", а также за поддержку, которую Россия постоянно оказывает в сохранении мира и безопасности в ЦАР", - сказал он в ходе выступления на промышленной выставке "Иннопром". Министр добавил, что правительство ЦАР приняло в 2025 году план национального развития, в рамках которого правительство хочет развивать промышленный сектор, реализовать план промышленного развития, которое направлено на создание специальных экономических зон. "В нашей стране есть богатый запас природных богатств, которые остаются неразведанными, для этого нам нужны частные инвестиции, а также законы в области частных инвестиций в горную промышленность, туризм и в лесоперерабатывающую промышленность. Я обращаюсь к нашим российским партнёрам - делать инвестиции в мою страну, потому что её рынок открыт и предоставляет интересные возможности для развития бизнеса", - заключил он. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , цар, иннопром, россия
Экономика, Общество , ЦАР, Иннопром, РОССИЯ
В ЦАР призвали Россию инвестировать в экономику страны
Аколоза призвал российских партнеров инвестировать в экономику ЦАР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики (ЦАР) Тьерри Патрик Аколоза призвал российских партнеров инвестировать в экономику ЦАР, поскольку её рынок открыт и представляет возможности для ведения бизнеса.
"Я благодарю руководство Российской Федерации за приглашение, которые мы получили, чтобы принять участие в 15-м "Иннопроме", а также за поддержку, которую Россия постоянно оказывает в сохранении мира и безопасности в ЦАР", - сказал он в ходе выступления на промышленной выставке "Иннопром".
Министр добавил, что правительство ЦАР приняло в 2025 году план национального развития, в рамках которого правительство хочет развивать промышленный сектор, реализовать план промышленного развития, которое направлено на создание специальных экономических зон.
"В нашей стране есть богатый запас природных богатств, которые остаются неразведанными, для этого нам нужны частные инвестиции, а также законы в области частных инвестиций в горную промышленность, туризм и в лесоперерабатывающую промышленность. Я обращаюсь к нашим российским партнёрам - делать инвестиции в мою страну, потому что её рынок открыт и предоставляет интересные возможности для развития бизнеса", - заключил он.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
ОАЭ и ЦАР подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве