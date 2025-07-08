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Экс-дипломат оценил решение Маска создать партию

Экс-дипломат оценил решение Маска создать партию - 08.07.2025, ПРАЙМ

Экс-дипломат оценил решение Маска создать партию

Только коллапс одной из ключевых партий может изменить сложившийся политический ландшафт в США, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:30+0300

2025-07-08T03:30+0300

2025-07-08T03:30+0300

общество

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Только коллапс одной из ключевых партий может изменить сложившийся политический ландшафт в США, заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас, комментируя решение миллиардера Илона Маска создать собственную партию. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом президента США Дональда Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США. В еще не обработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка". "Политический ландшафт США буквально усеян нежизнеспособными "третьими партиями", неспособными конкурировать с так называемой "дуополией" демократов и республиканцев, которая так же прочна, как монополия КПСС в Советском Союзе. Единственный способ изменить это — если одна из устоявшихся партий рухнет и будет заменена," - сказал Джатрас. Он напомнил, что в последний раз подобное произошло еще в 19-м веке, когда республиканцы заменили Партию вигов. Джатрас не исключил, что деньги помогут Маску добиться больших успехов, чем другие "третьи партии". Однако, по его мнению, лучшее, чего сможет добиться миллиардер – это отнять часть голосов у республиканцев. "Возможно, со своими деньгами Маск выступит лучше, чем его предшественники. Но самое большее, он отберет голоса у республиканцев и поможет демократам выиграть выборы, если только республиканцы не будут ослаблены настолько, что его партия сможет вытеснить их", — добавил Джатрас. Трамп в понедельник назвал смехотворным решение своего бывшего соратника Маска создать свою политическую партию.

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общество , сша, дональд трамп