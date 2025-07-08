https://1prime.ru/20250708/eksperty-859267413.html

Эксперты рассказали, сколько стоит платье невесты в России

Эксперты рассказали, сколько стоит платье невесты в России - 08.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько стоит платье невесты в России

Средняя стоимость платья невесты в России в первом полугодии составила 27 484 рубля, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года - а классический костюм... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:15+0300

2025-07-08T03:15+0300

2025-07-08T03:15+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859267413.jpg?1751933708

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Средняя стоимость платья невесты в России в первом полугодии составила 27 484 рубля, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года - а классический костюм жениха, напротив, подешевел на 2%, до 7 986 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн". В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник учрежден в честь святых Петра и Февронии Муромских - покровителей христианского брака. Он символизирует верность, любовь и крепость семейных уз. День семьи, любви и верности был впервые отмечен в 2008 году и с тех пор стал ежегодным. Праздник получил широкую поддержку в российских регионах и сопровождается праздничными мероприятиями, вручением медалей "За любовь и верность" и различными инициативами в поддержку семьи. "Средняя стоимость покупки платья невесты составила 27 484 рубля, что на 5% выше, чем годом ранее. Спрос на платья вырос на 3%. Обручальные кольца в среднем обходились покупателям в 13 278 рублей - на 9% дороже, чем в 2024 году. Количество покупок также увеличилось на 3%. Мужской классический костюм для свадьбы подешевел на 2% - до 7 986 рублей. При этом спрос на него вырос на 9%, что говорит о сохраняющемся интересе к традиционным нарядам жениха", - подсчитали аналитики на основе обезличенных данных продаж за январь-июнь 2024 и 2025 годов. Средняя стоимость букета невесты составила 3 787 рублей, что на 7% превышает уровень прошлого года. Продажи этой категории выросли на 7%. Растет и интерес к дополнительным свадебным аксессуарам: подвязки покупали в среднем за 698 рублей - на 17% дешевле, чем в прошлом году, но при этом спрос на них увеличился на 8%. Среди традиционной свадебной атрибутики также наблюдаются изменения. Рушники, на которых подают каравай, стоили в среднем 746 рублей - рост на 12% по сравнению с прошлым годом. Количество покупок увеличилось на 6%. Сам каравай обходился в 946 рублей - на 11% дороже, чем в 2024 году, однако спрос на него снизился на 7%. Свадебные свечи стоили в среднем 826 рублей (+2%), бокалы - 828 рублей (-7%). Количество продаж этих категорий выросло на 13% и 12% соответственно. Самый заметный рост спроса зафиксирован в сегменте украшений на свадебный автомобиль: спрос увеличился на 53%, а средняя стоимость покупки составила 881 рубль - на 7% выше, чем годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество