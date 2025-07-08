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Эксперты рассказали, как охладить машину на жаре
Эксперты рассказали, как охладить машину на жаре - 08.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как охладить машину на жаре
Автомобиль, простоявший долгое время на жаре, лучше сначала охладить естественным путем - открыть дверь и противоположное окно, чтобы выпустить горячий воздух,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:44+0300
2025-07-08T07:44+0300
2025-07-08T07:44+0300
общество
авто.ру
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Автомобиль, простоявший долгое время на жаре, лучше сначала охладить естественным путем - открыть дверь и противоположное окно, чтобы выпустить горячий воздух, затем включить кондиционер и подождать снаружи, пока температура не придет в норму, рассказали РИА Новости в компании "Авто.ру".
"В уже нагревшемся салоне не стоит сразу включать кондиционер - начните с выпуска горячего воздуха. Откройте дверь с наветренной стороны и опустите стекло с противоположной - за счет естественной тяги жар быстро выходит. Если в автомобиле есть люк, его также рекомендуется открыть - теплый воздух поднимается вверх и быстрее покидает салон", - посоветовали автовладельцам в компании.
После этого следует включить кондиционер на полную мощность и направить потоки воздуха вниз - так салон охладится равномерно без резких перепадов температуры. При этом желательно находиться не в салоне машины, а подождать снаружи, пока температура внутри не придет в норму.
"Еще есть небольшой лайфхак из школьного курса физики: смочить мягкую ткань или салфетку водой, протереть ею нагретые панели и оставить на приборке - испарение воды создает локальное охлаждение", - добавили в "Авто.ру".
Чтобы избежать сильного нагрева в салоне, эксперты советуют стараться оставлять машину под деревьями или навесами, а если это невозможно - использовать фольгированный защитный экран.
Во избежание чрезмерного нагрева кузова машины, стоит регулярно мыть и полировать ее, так как загрязненная поверхность становятся более шероховатой и хуже отражает свет, из-за чего тепло быстрее накапливается и дольше сохраняется.
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общество , авто.ру
Эксперты рассказали, как охладить машину на жаре
Эксперты "Авто.ру" посоветовали охладить машину естественным путем
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Автомобиль, простоявший долгое время на жаре, лучше сначала охладить естественным путем - открыть дверь и противоположное окно, чтобы выпустить горячий воздух, затем включить кондиционер и подождать снаружи, пока температура не придет в норму, рассказали РИА Новости в компании "Авто.ру".
"В уже нагревшемся салоне не стоит сразу включать кондиционер - начните с выпуска горячего воздуха. Откройте дверь с наветренной стороны и опустите стекло с противоположной - за счет естественной тяги жар быстро выходит. Если в автомобиле есть люк, его также рекомендуется открыть - теплый воздух поднимается вверх и быстрее покидает салон", - посоветовали автовладельцам в компании.
После этого следует включить кондиционер на полную мощность и направить потоки воздуха вниз - так салон охладится равномерно без резких перепадов температуры. При этом желательно находиться не в салоне машины, а подождать снаружи, пока температура внутри не придет в норму.
"Еще есть небольшой лайфхак из школьного курса физики: смочить мягкую ткань или салфетку водой, протереть ею нагретые панели и оставить на приборке - испарение воды создает локальное охлаждение", - добавили в "Авто.ру".
Чтобы избежать сильного нагрева в салоне, эксперты советуют стараться оставлять машину под деревьями или навесами, а если это невозможно - использовать фольгированный защитный экран.
Во избежание чрезмерного нагрева кузова машины, стоит регулярно мыть и полировать ее, так как загрязненная поверхность становятся более шероховатой и хуже отражает свет, из-за чего тепло быстрее накапливается и дольше сохраняется.