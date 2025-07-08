https://1prime.ru/20250708/elektroenergiya-859292756.html
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - 08.07.2025, ПРАЙМ
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:15+0300
2025-07-08T15:15+0300
2025-07-08T15:15+0300
энергетика
общество
рф
запорожская область
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/73/760567381_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_75b87055df5961a426566c7954848582.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России. Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета. Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
https://1prime.ru/20250708/gd-859282843.html
рф
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76056/73/760567381_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a3d9ea96374e04eae9dbd16c3929e92d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, запорожская область, госдума
Энергетика, Общество , РФ, Запорожская область, Госдума
Госдума отменила НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
ГД отменила до 2028 года НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России.
Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
В Госдуме призвали доработать законопроект о платформенной экономике