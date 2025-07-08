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Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля - 08.07.2025, ПРАЙМ
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:05+0300
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общество
иран
тегеран
багдад
emirates
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ДУБАЙ, 8 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "По операционным причинам авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 15 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении. Ранее авиакомпания возобновила рейсы в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля. На фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном Emirates также приостанавливала полеты в Иорданию и Ливан.
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иран
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общество , иран, тегеран, багдад, emirates
Общество , ИРАН, Тегеран, БАГДАД, Emirates
12:05 08.07.2025
 
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля

Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля

© РИА Новости#Самолет авиакомпании Emirates
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости
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ДУБАЙ, 8 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"По операционным причинам авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 15 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении.
Ранее авиакомпания возобновила рейсы в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля.
На фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном Emirates также приостанавливала полеты в Иорданию и Ливан.
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
15 июня, 11:40
 
ОбществоИРАНТегеранБАГДАДEmirates
 
 
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