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Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля - 08.07.2025, ПРАЙМ
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:05+0300
2025-07-08T12:05+0300
2025-07-08T12:05+0300
общество
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ДУБАЙ, 8 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "По операционным причинам авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 15 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении. Ранее авиакомпания возобновила рейсы в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля. На фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном Emirates также приостанавливала полеты в Иорданию и Ливан.
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общество , иран, тегеран, багдад, emirates
Общество , ИРАН, Тегеран, БАГДАД, Emirates
Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля
ДУБАЙ, 8 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"По операционным причинам авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 15 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении.
Ранее авиакомпания возобновила рейсы в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля.
На фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном Emirates также приостанавливала полеты в Иорданию и Ливан.
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня