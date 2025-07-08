https://1prime.ru/20250708/emirates--859281842.html

Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля

Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля - 08.07.2025, ПРАЙМ

Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля

Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:05+0300

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общество

иран

тегеран

багдад

emirates

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ДУБАЙ, 8 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 15 июля, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "По операционным причинам авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 15 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении. Ранее авиакомпания возобновила рейсы в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля. На фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном Emirates также приостанавливала полеты в Иорданию и Ливан.

https://1prime.ru/20250615/emirates--858498515.html

иран

тегеран

багдад

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общество , иран, тегеран, багдад, emirates