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"Слизняк": Трампа возмутил вопрос об Эпштейне

"Слизняк": Трампа возмутил вопрос об Эпштейне - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Слизняк": Трампа возмутил вопрос об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп во вторник возмутился вопросом от журналистов про скончавшегося финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T23:20+0300

2025-07-08T23:20+0300

2025-07-08T23:20+0300

общество

сша

нью-йорк

техас

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник возмутился вопросом от журналистов про скончавшегося финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, о связи с которого с главой Белого дома уже давно спекулируют мировые издания. "Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпштейна? Отговорили о нем за годы... Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно... Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпштейна в такое время, когда у нас столько успехов, но и трагедий, как та, что произошла в Техасе", - заявил Трамп на встрече своего кабинета, имея в виду наводнения, которые унесли жизни уже более 85 человек. Ранее во вторник миллиардер Илон Маск усомнился, что Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпштейна. Он также выдвинул утверждение, что экс-советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах делах, скорее всего, имея в виду якобы так называемый список влиятельных "клиентов" Эпштейна, которые якобы были замешаны в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Британская газета Mirror со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Трамп якобы боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для Эпштейна, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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нью-йорк

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общество , сша, нью-йорк, техас, дональд трамп