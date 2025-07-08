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В ЕС выросла доля домохозяйств, в составе которых нет детей
В ЕС выросла доля домохозяйств, в составе которых нет детей - 08.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС выросла доля домохозяйств, в составе которых нет детей
Доля домохозяйств в Евросоюзе, в составе которых нет детей, в 2024 году поднялась до максимальных за все время наблюдений 76,4%, выяснило РИА Новости, изучив... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T04:15+0300
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общество
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сша
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Доля домохозяйств в Евросоюзе, в составе которых нет детей, в 2024 году поднялась до максимальных за все время наблюдений 76,4%, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
Согласно данным ведомства, в 2024 году в ЕС насчитывалось почти 202 миллиона домохозяйств. Чуть менее четверти из них (23,6%) имели в своем составе детей, а 76,4% - нет. По сравнению с предыдущим годом этот показатель подрос еще на 0,23 процентного пункта. А с 2009 года, когда эти данные были подсчитаны ведомством впервые, доля домохозяйств, не имеющих в своем составе детей, выросла на 4 пункта.
В США, по официальным данным, доля таких домохозяйств чуть ниже и составляет 61%.
Самая высокая доля домохозяйств, в составе которых есть дети, была в Словакии (35,6%), Ирландии (31,0%) и на Кипре (28,6%). Напротив, самая низкая доля была зарегистрирована в Финляндии (18,0%), Литве (19,6%) и Германии (20,1%).
В 2024 году почти половина (49,8%) домохозяйств в ЕС, в составе которых есть дети, насчитывала 1 ребенка, 37,6% - двоих детей и 12,6% - троих или более детей. Домохозяйства с 1 ребенком преобладали во всех странах ЕС, за исключением Нидерландов, где доля домохозяйств с 2 детьми была выше.
Домохозяйства с тремя детьми и более были наименее распространенными во всех странах ЕС. Их процент среди всех домохозяйств с детьми варьировался от 20,6% в Ирландии, 18,1% в Швеции и 17,4% в Финляндии до 6,2% в Португалии, 6,4% в Болгарии и 7,6% в Италии.
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общество , ирландия, финляндия, сша, ес, евростат
Общество , ИРЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, США, ЕС, Евростат
В ЕС выросла доля домохозяйств, в составе которых нет детей
Доля домохозяйств, в составе которых нет детей, в ЕС выросла до 76,4%
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Доля домохозяйств в Евросоюзе, в составе которых нет детей, в 2024 году поднялась до максимальных за все время наблюдений 76,4%, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
Согласно данным ведомства, в 2024 году в ЕС насчитывалось почти 202 миллиона домохозяйств. Чуть менее четверти из них (23,6%) имели в своем составе детей, а 76,4% - нет. По сравнению с предыдущим годом этот показатель подрос еще на 0,23 процентного пункта. А с 2009 года, когда эти данные были подсчитаны ведомством впервые, доля домохозяйств, не имеющих в своем составе детей, выросла на 4 пункта.
В США, по официальным данным, доля таких домохозяйств чуть ниже и составляет 61%.
Самая высокая доля домохозяйств, в составе которых есть дети, была в Словакии (35,6%), Ирландии (31,0%) и на Кипре (28,6%). Напротив, самая низкая доля была зарегистрирована в Финляндии (18,0%), Литве (19,6%) и Германии (20,1%).
В 2024 году почти половина (49,8%) домохозяйств в ЕС, в составе которых есть дети, насчитывала 1 ребенка, 37,6% - двоих детей и 12,6% - троих или более детей. Домохозяйства с 1 ребенком преобладали во всех странах ЕС, за исключением Нидерландов, где доля домохозяйств с 2 детьми была выше.
Домохозяйства с тремя детьми и более были наименее распространенными во всех странах ЕС. Их процент среди всех домохозяйств с детьми варьировался от 20,6% в Ирландии, 18,1% в Швеции и 17,4% в Финляндии до 6,2% в Португалии, 6,4% в Болгарии и 7,6% в Италии.