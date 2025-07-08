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Евро дорожает к доллару на отсрочке США по пошлинам

Евро дорожает к доллару на отсрочке США по пошлинам - 08.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на отсрочке США по пошлинам

Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после переноса Штатами срока вступления в силу повышенных импортных пошлин на 1 августа, свидетельствуют... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:06+0300

2025-07-08T12:06+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после переноса Штатами срока вступления в силу повышенных импортных пошлин на 1 августа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1751 доллара с 1,1708 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 146,19 иены с уровня прошлого закрытия в 146,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 97,31 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. По данным газеты Politico, США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. "Инвесторы пропускают последние заявления о тарифах, рассматривая их как тактику для ускорения переговоров, а не как окончательное решение о том, где в конечном итоге будут введены пошлины", - цитирует агентство Блумберг старшего экономиста по Азии HSBC Фредерика Нойманна (Frederic Neumann). Трейдеры ожидают в среду публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам июньского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Также регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП.

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сша, дональд трамп, ес, politico, hsbc